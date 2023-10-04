Зачем на самом деле предатель Власов женился на вдове эсэсовца

В 1945 году Андрей Власов вступил в брак с Хайди Биленберг, вдовой члена СС. Однако причиной этого союза не была глубокая любовь к немецкой женщине. Власов надеялся, что через свою новую супругу он сможет завоевать расположение Генриха Гиммлера.

© Русская семерка

Роман с вдовой

Видео дня

Андрей Андреевич Власов стал одним из самых высокопоставленных советских военачальников, перешедших на сторону врага во время Великой Отечественной войны. В то время он находился на территории Германии и вступил в брак с Хайди Биленберг. Олег Смыслов, автор книги «Предатели и палачи 1941-1945», утверждает, что Биленберг осталась вдовой в 1943 году после гибели своего супруга на Кубани и управляла домом отдыха СС, куда был направлен и Андрей Андреевич.

Днем Биленберг гуляла по живописным местам вместе с Андреем Власовым и его друзьями, а вечерами она играла для них на музыкальных инструментах. Несмотря на то, что они не разговаривали на одном языке (Хайди не говорила по-русски, а Власов не знал немецкого), они быстро нашли общий язык. Власов обладал умением очаровывать женщин, и это сыграло важную роль в их близости. Биленберг была настолько увлечена Власовым, что без колебаний приняла его предложение стать его женой.

Причины брака

Чтобы зарегистрировать свои отношения с Хайди Биленберг, Андрею Власову пришлось преодолеть немало трудностей. Как заявлял сам Власов на допросах, подобные браки в нацистской Германии были запрещены. «Мой брак был допущен как исключение, с санкции Гиммлера», — свидетельствовал генерал. Дело в том, что рейхсфюрер Генрих Гиммлер упорно не желал принимать Власова, и тот решил воспользоваться эсэсовской вдовой для того, чтобы заслужить его доверие.

Оказывается, брат Биленберг, если верить Николаю Коняеву, автору издания «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова», был ближайшим помощником Гиммлера. Да и сама Хайди была с ним знакома. Поэтому Власов и решил воспользоваться немкой для того, чтобы «породниться» с видным нацистом. Андрей Андреевич рассчитывал, что благодаря женитьбе заслужит благосклонность Гиммлера. Но это произошло раньше, так как именно Гиммлер дал разрешение на бракосочетание Власова и Биленберг.

Последующие события

В сентябре 1944 года Андрея Власова вызвали к Генриху Гиммлеру. Власов впоследствии вспоминал, что Гиммлер разрешил ему создать «Комитет освобождения народов России» и сформировать из военнопленных 5 дивизий. Также Гиммлер поручил Андрею Андреевичу написать «Манифест комитета» и представить его на утверждение. Кроме того, Гиммлер поинтересовался у Власова, существовал ли заговор в Красной армии в 1937 году. Он расспрашивал также о Сталине и о возможности переворота в СССР.