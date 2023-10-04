Одноклассники: более 30% выпускников особенно ярко помнят своих первых учителей

Стало известно, за что россияне благодарят своих учителей
Социальная сеть «Одноклассники» в рамках ежегодного движения «Бесценный урок», приуроченного ко Дню учителя, помогла выпускникам поблагодарить своих учителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании в среду, 4 октября.
Проанализировав более 10 тысяч благодарностей, «ОК» выяснили, что свыше 30 процентов выпускников особенно ярко помнят своих первых учителей. Им говорили спасибо за ценные жизненные уроки, за безграничную любовь к своему делу, труд и терпение.
Также пользователи выделили учителей русского языка и литературы: благодарность этим педагогам выразили 17 и 10 процентов пользователей соответственно. Чаще всего россияне благодарят своих учителей за их нелегкий труд, за полученные знания и теплые воспоминания о школьных днях.
По числу поздравлений первое место среди всех городов заняла Москва. Так, 45 процентов выпускников столицы ярко помнят и благодарят своих первых учителей, а 19 процентов — учителей алгебры.
В России и других странах мира 5 октября празднуют День учителя. Преподавателей чествуют за то, что они выбрали эту важную и нелегкую профессию. Праздник призван привлечь внимание ко вкладу всех просветителей мира в воспитание молодого поколения и развитие общества. Дата, история, традиции праздника, интересные факты — в материале «Вечерней Москвы».