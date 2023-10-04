Одноклассники: более 30% выпускников особенно ярко помнят своих первых учителей

Социальная сеть «Одноклассники» в рамках ежегодного движения «Бесценный урок», приуроченного ко Дню учителя, помогла выпускникам поблагодарить своих учителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании в среду, 4 октября.

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Проанализировав более 10 тысяч благодарностей, «ОК» выяснили, что свыше 30 процентов выпускников особенно ярко помнят своих первых учителей. Им говорили спасибо за ценные жизненные уроки, за безграничную любовь к своему делу, труд и терпение.

Также пользователи выделили учителей русского языка и литературы: благодарность этим педагогам выразили 17 и 10 процентов пользователей соответственно. Чаще всего россияне благодарят своих учителей за их нелегкий труд, за полученные знания и теплые воспоминания о школьных днях.

По числу поздравлений первое место среди всех городов заняла Москва. Так, 45 процентов выпускников столицы ярко помнят и благодарят своих первых учителей, а 19 процентов — учителей алгебры.