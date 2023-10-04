Издан дневник мальчика из дореволюционной России

В городе Вельске, что в Архангельской области, издали дневник десятилетнего мальчика, который он вел в начале ХХ века.

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Его юный автор позже стал большим советским ученым: имя знаменитого палеонтолога, академика Юрия Орлова сегодня носит палеонтологический музей Москвы, а все, что связано с Юрием Александровичем, является частью российской науки.

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Детский дневник Орлова Вельский краеведческий музей представил к 130-летию со дня рождения ученого.

На Русском Севере, в уездном архангельском Вельске, прошло детство будущего палеонтолога: дневник был начат Юрой в 1903 году, а завершен в 1909-м, незадолго до отправки на учебу в Санкт-Петербург. Кстати, отец Юры тоже был исследователем - начальник Вельского удельного округа, надворный советник Александр Орлов занимался изучением русской топонимики.

Но дневник посвящен не науке - он интересен деталями, подробностями, наблюдениями ребенка, сделанными в первое десятилетие прошлого века. Вот, к примеру, встреча с матросами Порт-Артура, только что вернувшимися домой с Русско-Японской войны: "Папа спросил: "Ну, что, жарко было в Порт-Артуре? - О нет, что вы! В Севастополе было гораздо жарче".

В дневнике Юрия Орлова уездная жизнь дореволюционной страны открывается читателям и с парадного, и с черного входа: "Папа отдал переплетчику свою рукопись (речь идет о книге "Происхождение названий рек и городов Европейской России и слова Русь"), а переплетчик был пьян и потерял ее. Потом папа нашел ее против дома Персикова".

- Можно только догадываться, какую трагедию пришлось пережить Александру Федоровичу Орлову между двумя этими событиями: потерял - нашел, - "расшифровывает" эти строки автор проекта, научный сотрудник Вельского краеведческого музея Галина Веревкина.

Из дневника следует, что сыновья Александра Орлова не посещали гимназию и находились на домашнем обучении, а их педагогами становились ссыльные, которых отправляли в Вельск из разных концов России. Частыми гостями в доме были "политические" - Леонид Гиринский, Николай Булич, Анатолий Казанский, Александр Коган. Судя по дневнику, вельчане относились к ним спокойно, с уважением, но при этом сохраняли дистанцию.

Становится также ясно, что мальчики из привилегированного дома не были изнеженными и владели массой практических навыков - умели управлять лодкой, стрелять из револьвера, работать на станке: "Ходили на Глинницу и осматривали там завод. Взяли с собой оттуда: кусок канифоли, которой натерли веревку у токарного станка, и 2 березовых угля, сожженных в безвоздушном пространстве, для плавки на нем металлов".

Или вот строки, написанные 16 сентября 1908 года: "После обеда ходили гулять и выбрали на Глиннице березок и черемуху для посадки. Потом переехали на лодке Печенгского на другой берег и при этом заставили Валетку переплыть реку, так как перед этим он обвалялся в дохлом коте, задавленном осенью за съедение цыплят Полинарьей. Вечером было сильное северное сияние. Началось оно приблизительно часов с 8 вечера. Но всего сильнее стало часов в 10-11. На площади собралось много народу смотреть его".