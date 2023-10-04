Фамилии с окончание на «-ин», и на «-ов»: почему они считаются русскими

Традиционно, фамилии, заканчивающиеся на «-ов», «-ев» или «-ин» («-ын»), считаются исконно русскими. Почему именно эти суффиксы чаще всего присутствуют у россиян?

Откуда появились фамилии на «-ев» или «-ов»?

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По разным источникам, от 60% до 70% коренных жителей России носят фамилии с суффиксами «-ов» или «-ев». Эти фамилии, как правило, имеют родовое происхождение. Изначально они происходили от отчеств. Например, сына Ивана, по имени Петр, звали Петром Ивановым. Когда фамилии стали использоваться в официальном обиходе (что произошло в XIII веке), они стали присваиваться по имени старшего члена рода. Таким образом, фамилией Ивановым становились не только сын, но и внук, и правнук Ивана.

Однако, фамилии также могли быть присвоены по прозвищам. Например, если человека прозвали Безбородым, его потомки получали фамилию Безбородовы.

Также фамилии часто были связаны с родом занятий. Например, сын плотника – Плотников, сын кузнеца носил фамилию Кузнецов, сын гончара – Гончаров. Эти фамилии также передавались отцом своим детям.

Фамилии с суффиксом «-ев» доставались тем, у кого предки носили имена и прозвища, а также чьи профессии заканчивались на мягкий согласный – так, сына Игнатия звали Игнатьевым, сына человека по прозвищу Снегирь – Снегиревым, сына бондаря – Бондаревым.

Откуда взялись фамилии на «-ин» или «-ын»?

Второе место по распространенности в России занимают фамилии с суффиксом «-ин», или, реже, «-ын». Их носят около 30% населения. Фамилии эти также могли происходить от имен и прозвищ предков, от названий их профессий, а кроме того, от слов с окончанием на «-а», «-я» и от существительных женского рода с окончанием на мягкий согласный. Например, фамилия Минин означала: «сын Мины». Православное имя Мина было широко распространено на Руси. Фамилия Сёмин произошла от одной из форм имени Семён (старинная форма этого русского имени – Симеон, что означает «услышанный Богом»). И в наше время распространены фамилии Ильин, Фомин, Никитин. Фамилия Рогожин напоминает, что предки этого человека торговали рогожей или изготавливали ее.

Скорее всего, прозвища или профессиональные занятия легли в основу фамилий Пушкин, Гагарин, Бородин, Птицын, Белкин, Коровин, Зимин.