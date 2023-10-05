Питон приполз в чужой дом и задремал на бойлере

В Лондоне, Великобритания, брошенный хозяевами питон приполз в чужой дом, задремал на бойлере и напугал женщину. Об этом сообщает Evening Standard.

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Полутораметровую змею, свернувшуюся кольцами на водонагревателе на кухне, обнаружила няня, работавшая в доме. Шокированная женщина обратилась к сотрудникам Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. На помощь прибыли специалисты Эбигейл Кэмбелл и Мэт Хокинс.

Кэмбелл дотронулась до питона, чтобы убедиться, что он не агрессивен.

«Он был очень спокоен, и я без особых усилий смогла взять его на руки. Правда он очень крепко вцепился в трубу бойлера, он был очень сильным», — рассказала специалистка.

Змею поместили в мешок, а затем доставили в ветеринарную клинику, где она находится в настоящее время.

По словам сотрудницы службы спасения животных, питон заполз на водонагреватель, чтобы урегулировать температуру тела с помощью источника тепла. После произошедшего по району, где нашли змею, расклеили объявления в попытке найти ее хозяев.

«Нам никто не звонил, поэтому мы склоняемся к предположению, что ее бросили», — говорит Кэмбелл.

Специалистка отметила, что люди нередко бросают экзотических животных из-за сложностей в уходе.

«Вот почему мы призываем всех, кто думает о том, чтобы завести экзотического питомца, узнать как можно больше о его потребностях и понять, подходит ли он вам», — объяснила она.