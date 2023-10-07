Как девушка совершила кругосветное путешествие в XIX веке

Эта бесстрашная девушка отправилась в кругосветное путешествие в конце 19 века. Под ее авторством вышла книга “Вокруг света за 72 дня”, состоящее из многочисленных заметок, которые она писала на протяжении всей своей поездки.

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“Рамблер” решил изучить путешествие молодой журналистки и разобраться, что сподвигло ее на такой смелый поступок.

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Вокруг света

Нелли Блай вдохновилась знаменитым произведением Жюля Верна “Вокруг света за 80 дней” и решила бросить вызов герою книги, совершив путешествие за более короткий срок. Финансировала путешествие отважной девушки газета New York World, которую издавал Джозеф Пулитцер.

В путь журналистка отправилась 14 ноября 1889 года на судне “Августа Виктория”, переплыв на нем Атлантический океан в течение недели. Так она оказалась в Англии. С собой путешественница взяла небольшой чемоданчик, в котором были только одно платье и принадлежности для ухода за собой.

Оттуда Нелли Блай приехала в Париж, чтобы лично встретиться с Жюлем Верном. Писатель скептически отнесся к ее задумке, но, тем не менее, пожелал ей удачи и хорошего пути.

Затем путешественница добралась до Цейлона, оттуда до Сингапура, Японии, Сан-Франциско и Нью-Джерси. За ней следил весь мир. На протяжении всего путешествия девушка отправляла в редакцию небольшие заметки, в которых рассказывала обо всем, что встречалось ей на пути. Ее истории читала вся Америка. За время, проведенное в дороге, Блай узнала много интересного. Например, именно благодаря ей весь мир узнал, что в Италии женщинам запрещено посещать вагоны-рестораны. Или о том, что в Китае так не любят туристов, что плюют им в лицо. А в Сингапуре журналистка и вовсе купила себе маленького друга – обезьянку, которую потом привезла на родину.

К моменту окончания большого приключения, тираж New York World составлял уже порядка миллиона, это баснословные цифры, которых удалось достичь благодаря кругосветному путешествию. Как только Блай вернулась на родину, на нее обрушилась большая кипа писем от людей со всех уголков земли. Соотечественники гордились Блай, а сама она вспоминала так:

“Поговаривали, что ни один человек в Америке никогда не получал таких оваций, какие получила я во время моей поездки через континент”.

В стороне не остался и Жюль Верн, который выразил свое восхищение силе воли девушки: