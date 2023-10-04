Почему вслед за перенаселением мир ждет дефицит людей, и кто его преодолеет

Будапештский демографический саммит-2023 признал: демографическая "зима" в Европе превращается в "ледниковый период". Падение рождаемости, старение наций не компенсируют мигрантские волны. Что ждать от перепадов демографической революции в разных концах Света, размышляют эксперты и корреспонденты "РГ".

Россия. Где "Ноев ковчег"

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"Государство не просило вас рожать". Эта публичная фраза, лишившая должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, прогремела на всю Россию. Скандал был сродни тому, что сегодня сотрясает ЕС у берегов итальянского острова Лампедуза. "Вас никто не звал", - встречают итальянцы лодки с мигрантами-нелегалами. Те, чтобы выжить, бегут в Европу, а Европа, чтобы жить, не хочет рожать. Смотреть на ЕС и Африку через соцсети пытаются Россия и Китай, арабский мир и Америка, но не получается. Всех качает в одной лодке демографического вызова. И пока убаюкивает.

По данным ООН, Земля перенаселена: в 2022 году в мире жили 8 миллиардов человек, к 2050 году их число перевалит за 9,7 млрд, а к 2080 году - за 10 млрд. Однако с конца столетия, по прогнозам ООН, число людей в мире пойдет на убыль. Всему виной демографическая революция, в главный сюрприз которой сегодня трудно поверить: теперь сокращение населения начинается не с развитых стран, а с развивающихся. Именно густонаселенные Китай, Индия, Бразилия выступают лидерами не только темпов экономического роста, но и роста темпов сокращения населения.

В 2023 году сумма материнского капитала за первенца выросла до 589,5 тысячи рублей. Родим второго-третьего? Фото: Никита Митюнин/РГ

Они перехватывают тенденцию у Европы и США, где рождаемость упала ниже уровня естественного восстановления. Так, для воспроизводства общества нужно, чтобы женщина рожала 2,12 ребенка. Во Франции, где, по данным Еврокомиссии, самая высокая рождаемость в ЕС, на женщину приходится лишь по 1,8 ребенка. В целом в ЕС - 1,5, не многим больше и России - 1,51.

"Рожать или не рожать?" - этот вопрос, по данным ВЦИОМ, мучает около 80% российских женщин. Среди причин, которые обозначили нежелание женщин от 18 до 45 лет иметь детей, ключевые:

трудное материальное положение (39%), нерешенный "квартирный вопрос" (38%), уже есть один ребенок (37%), проблемы со здоровьем (18%).

- Как видим, на первом месте - отсутствие хорошо оплачиваемой работы, на втором - негде жить, на третьем - страх иметь второго ребенка, - говорит главный научный сотрудник Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН Ольга Воробьева. - И все это ведет нацию к старению и замещению мигрантами, которые на данном этапе вытесняют национальную рабочую силу с рынков труда. Иностранцы часто соглашаются работать без контрактов и за минимальную плату, это латает "дыры" в экономике, но заметно напрягает общество. Как считает Воробьева, ситуация осложняется то падением, то ростом миграции. Она "плавает" то из-за пандемии, то из-за падения курса рубля. А результат один - миграцию клонит в "серую" и нелегальную зоны, что множит число бедных среди россиян и среди приезжих. Переломить тенденцию - добиться роста рождаемости, превосходящей смертность, и свести к минимуму опыт устранения дефицита рабочих рук за счет ввоза мигрантов - вызов времени. И тут нет единства подходов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Владимир Емельяненко

- Обратите внимание, рождаемость снижается в городах, и этому сопутствует улучшение условий жизни, - говорит академик РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. - А в сельской местности есть рост рождаемости, хотя нет ощутимого роста благосостояния. Сюда примыкает проблема уровня смертности. Значимые ее факторы - слабый контроль за продажей алкоголя, отравление людей некачественным фастфудом. Чего только стоят скандалы вокруг гибели людей из-за "Мистера сидра" в Поволжье и шаурмы в Сибири и Курске. Еще проблема - массовое приобретение некачественных и отслуживших свое автомобилей.

При этом, как считают Ольга Воробьева и Валерий Тишков, экономические факторы не исчерпывают проблемы. ЕС и США, шедшие по пути решения в первую очередь экономических проблем, попали в ловушку демографической "зимы". Результат прозвучал на Будапештском демографическом саммите-2023: после Японии Европа - самая стареющая часть света.

Надо создать такую атмосферу, чтобы человек воспринимался как зрелая личность за счет рождения детей. Иначе прирастать будем не Сибирью, а далекой Африкой

- России, чтобы не попасть в ловушку демографической "зимы", наряду с экономическими мерами надо менять ценности и ментальность, - убежден доктор психологических наук, профессор МГППУ Владимир Кудрявцев. - Да, традиционные ценности у нас декларированы, но по факту мы не создаем достаточные условия для самореализации молодых. И ментально повторяем ошибки ЕС - через культ потребления продлеваем "детство" взрослых людей, ради эпикурейства откладывающих рождение детей. А надо создать такую атмосферу в обществе, чтобы человек считался зрелой личностью после рождения детей, причем не менее двух-трех. И это все нужно делать параллельно с экономической поддержкой и "материнским капиталом". Иначе прирастать придется не Сибирью или мигрантами из Средней Азии, а далекой Африкой.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Владимир Емельяненко

Кудрявцев и Воробьева убеждены, что при использовании "материнского капитала" мы повторяем недочеты и ошибки ЕС: экономическая поддержка есть, а социальная по умолчанию - проблема родителей. Так, в 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца выросла до 589,5 тысячи рублей, при рождении второго ребенка - до 779 тысяч рублей. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи.

А самые популярные способы трат маткапитала - улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. И хотя его можно еще тратить и на образование, и на соцадаптацию детей-инвалидов, и на формирование накопительной части пенсии мамы, таких примеров мало.

В том числе и потому, что для социализации детей пока мало или почти нет условий. Семья, где больше двух детей, у нас по-прежнему не помещается ни в один номер в отелях, а арендовать несколько номеров или дом многим просто не по карману. Музеи и концертные залы по "Пушкинской карте", как правило, работают до 17.00-18.00, и в будни ребенку не с кем туда идти. России нужен некий "Ноев ковчег", где у семьи были бы условия не только плодиться, но и реализоваться.

России, чтобы было простое воспроизводство нации, надо иметь в каждой семье не одного, а два-три ребенка. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Итальянцев скоро не будет"

На Апеннинах "демографическая зима", по расчетам экспертов, может достигнуть своего пика в 2070 году. И выразится она в том, что в конце столетия население Италии с 59 миллионов человек может сократиться до 40. На эту шокирующую новость уже отреагировал Илон Маск: "Если дела пойдут как сейчас, итальянцев скоро не будет". Но Европа не сдается. Ее стратегия - "ледниковый период" превратить в мягкую "еврозиму".

Италия является страной-лидером в ЕС, где 29% молодых людей не учатся, не работают и не хотят создавать семью. Фото: iStock

Как рассказал "РГ" профессор кафедры демографии и статистики миланского университета Каттолика Алессандро Розина, слова Маска не соответствуют действительности, хотя имеют право на существование. Розина признал, что убыль населения началась с 2014 года и в ближайшие несколько десятилетий обратной тенденции ожидать не стоит. Ситуация усугубляется тем, что на фоне низкой рождаемости (ежегодное сокращение - 2 процента) в стране, создавая колоссальную диспропорцию, будет расти доля пожилого населения. Так, к 2050 году число жителей, относящихся к категории 65+, достигнет рекордных 3,5 миллиона человек. А молодое население будет при этом неумолимо сокращаться.

"Дело в том, что Италия - одна из наиболее плохо организованных стран Европы с точки зрения поддержки молодежи, - объясняет профессор. - У нее сегодня, по сути, нет ни стимулов, ни гарантий, чтобы смело создавать семью и рожать детей. Недаром Апеннины являются лидером по количеству молодых людей, которые нигде не учатся и не работают (29 процентов). А еще "демографическая зима" имеет все шансы надолго обосноваться в Италии, в том числе потому, что мы наблюдаем сокращение женского населения".

Проблема Италии - к 2050 году число ее жителей 65+ вырастет до 3,5 миллиона. Фото: iStock

Пожалуй, единственным "реверансом" в сторону семей со стороны власть предержащих стало введение универсального пособия на детей с 0 до 21 года, которое в зависимости от дохода варьируется от 54 до 189 евро в месяц. Однако, учитывая инфляцию и рост цен на продукты питания и услуги, эта поддержка практически нивелировалась.

Эксперты считают, что, если власти не предпримут ряд экстренных, скоординированных мер, направленных на стимуляцию рождаемости, тенденция приобретет катастрофические масштабы. Они предлагают поднять универсальное пособие, сделать доступными для всех категорий населения ясли и детсады, а также увеличить срок декретного отпуска для отцов до 16 недель, предоставить возможность на определенный срок ухаживать за ребенком как отцу, так и матери, оказывать поддержку молодым семьям при покупке или аренде жилья.

Французы больше оптимисты

Во Франции демографического обвала пока не произошло. В Институте Монтеня - центре социально-политических исследований - считают, что если и будет прирост населения Франции, то произойдет это в основном благодаря иммигрантам. Как сообщил политолог Брюно Тертре в прошлом 2022 году, три четверти общего прироста населения страны пришлось как раз на "понаехавших". И речь идет об устойчивой тенденции.

Во Франции самая высокая рождаемость из всех стран ЕС, но и ее не хватает для простого воспроизводства населения. Фото: iStock

По данным Института Монтеня, иммигранты и их отпрыски сегодня составляют пятую часть населения страны. В основном это люди, перебравшиеся из франкоязычных стран Северной и Западной Африки.

Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и активную политику французского государства в области демографии. Как свидетельствует Евростат, суммарный коэффициент рождаемости во Франции - 1,84 ребенка на одну женщину - самый высокий среди всех стран - членов Евросоюза. И это несмотря на то, что треть француженок в детородном возрасте (от 18 до 48 лет) не стремятся становиться матерями.

По недавно опубликованному опросу Французского института общественного мнения IFOP, половина из "отказниц" делают это из чисто эгоистических соображений, другие не видят себя в этой роли, третьи ссылаются на боязнь социальных и политических катаклизмов.

Во Франции, где, по данным Еврокомиссии, самая высокая рождаемость в ЕС, на женщину приходится лишь по 1,8 ребенка. В целом в ЕС - 1,5, не многим больше и в России - 1,51

Для тех же, кто решается на этот шаг, в стране создана разветвленная стимулирующая система материальной поддержки. Управляет ею Национальная касса семейных пособий (CNAF), специально созданная для этой цели. Сюда входят, в частности, субсидии при рождении каждого ребенка в 1000 евро (при усыновлении сумма почти удваивается), а также ежемесячные выплаты, которые тем выше, чем больше детей в семье.

Есть и дополнительные выплаты малообеспеченным родителям, а также 85-процентная оплата услуг приходящей няни, в случае если оба родителя работают. И тем не менее, как утверждают эксперты, при всех благоприятных факторах к 2070 году население Франции останется на нынешнем уровне в 68 миллионов человек.

И наконец, Франция, как подтвердил Будапештский демографический саммит, нашла работающий рецепт спасения Европы от старения нации. Его суть - при снижении рождаемости упор делается на увеличение числа работающих пожилых людей, которым повышается пенсионный порог (при контроле роста доли гастарбайтеров). И хотя рецепт оказался горькой пилюлей и породил протесты движения "желтых жилетов", к опыту Франции присматриваются Турция, Казахстан, Бразилия и Россия.

Азия и Африка догонят Европу?

Эксперты ООН сами не сразу поверили, когда установили, что в Китае рождаемость снизилась с 5,8 ребенка на одну женщину в 1972 году до 1,8 ребенка в 2000-м и до 1,28 в 2022-м. Итог: население Поднебесной к 2019 году выросло до 1,5 млрд, а 2023-м упало до 1,41 млрд и продолжит сокращаться. Кстати, как и в Индии, где средний коэффициент рождаемости (СКР) уже ниже уровня простого воспроизводства населения - 2,05.

Парадокс XXI века. В Китае рождаемость (1,28 на женщину) ниже, чем в Евросоюзе (1,5). Фото: iStock

Так, при росте населения в мире рождаемость сокращается почти везде, где растет экономика, - таков факт новой демографической революции. Ее застрельщики - страны БРИКС. Именно драйверы экономического роста обозначили три главные причины сокращения населения. Первая: урбанизация - люди повсюду покидают деревни и переселяются в мегаполисы, где ребенок в многодетной семье - лишний рот. Вторая: растет уровень образования женщин, число разводов, абортов и снижается число как ранних браков, так и браков как таковых. Третью причину образно сформулировал демограф из США Бен Веттенберг: "Капитализм - лучший контрацептив". Рост благосостояния часто ведет к "жизни для себя" и сокращает число новорожденных.

На этот путь, по прогнозам ООН, после 2040-2060 годов встанет Африка, которая к 2050 году будет давать половину мирового прироста населения.

Япония: Японец не желает познакомиться

Одиночество - характерная черта японцев, которые полностью посвящают себя работе и не умеют делиться своими чувствами с окружающими. Отсюда замкнутый образ жизни и серьезные социальные проблемы. Чего только стоит явление "хикикомори", когда взрослые люди перестают контактировать с внешним миром, запираются в своих домах, уходят от реальности в интернет и фантазии. Существование таких людей зачастую обеспечивают их престарелые родители, тратящие на содержание своих нерадивых отпрысков пенсионные накопления.

В Японии новая культурная традиция - пожилые родители выступают в роли "сватов" для своих засидевшихся в женихах и невестах детей, которым за 40 лет. Фото: iStock

Японское правительство в 2021 году даже учредило пост министра по делам одиночества. При этом в кабмине решили также заняться людьми, которые не изолируют себя от общества, но остро чувствуют одиночество.

Как итог, все больше жителей Страны восходящего солнца не хотят заводить семьи. Отчасти это связано с материальной нагрузкой - дорого, обременительно и неудобно. Но некоторым молодым людям сложно заводить романы и начинать серьезные отношения. У них не принято знакомиться на улице или в метро. Друг друга чаще узнают в компании друзей. Но в этом обществе чересчур много условностей, не способствующих созданию семей.

Недавно появилась новость о том, что за своих детей в Японии стали активно знакомиться их немолодые родители, беспокоящиеся за продолжение рода. Они посещают специальные вечера, где выступают в качестве своеобразных "сватов". Там пожилые люди подыскивают идеальную пару для своих сыновей или дочерей, которым уже далеко за сорок.

Все это неминуемо ведет к старению японского населения и падению уровня рождаемости. Специалисты прогнозируют, что к 2040 году доля граждан старше 65 лет в Японии составит около 35 процентов. Кому-то кажется, что катастрофа не за горами и японцам срочно нужны мигранты, чтобы оживить островную нацию. Но это может поставить крест на японской идентичности.

Мир: Между зимой и глобальным потеплением

Однако так или иначе миграции миру, похоже, не избежать. Вопрос - какой? По американской модели, допускающей этническую замкнутость общин по примеру китайских "чайна-таун"? Или на основе опыта ЕС созданной российской модели миграции? Со ставкой на врастание иностранцев в русскую культуру и быт. Этот метод сожительства способен обогатить цивилизацию новой этнической самобытностью и дать ей шанс выжить.

По прогнозам ООН, вслед за идущим перенаселением мира, с 2070-80 годов начнется убыль людей по всему миру. Фото: iStock

Правда, как предупредили эксперты ИДИ РАН экономистов Восточного экономического форума (ВЭФ), предложивших звать на Дальний Восток и в Сибирь мигрантов из Кореи, Вьетнама, Пакистана и других стан, опыт ЕС и США научил мир тому, что некоторые общины - китайская, вьетнамская, албанская, пакистанская и другие - уклоняются от интеграции. Поэтому выбор будущего непрост. Придется учиться управлять разными потоками миграции, встраивая их в сложный механизм многоэтничных экономик и стран, ограничивая или запрещая не адаптируемые потоки.