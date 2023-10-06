Как российская артиллерия и наследники «Катюши» прославились на весь мир

Со дня первого боя известных на весь мир «Катюш» прошло уже более 80 лет. Советские реактивные системы залпового огня изменили ход войны и заложили основу для дальнейшего развития принципиально новых видов оружия.

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Сейчас без потомков «Катюш» невозможно представить ни один крупный конфликт.

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О российских РСЗО и других новейших орудиях российской артиллерии рассказываем в проекте «Оружие России: на страже Родины».

Первый залп

В 10 часов утра 14 июля 1941 года над смоленским городком Рудня раздался ужасающий рев, сопровождаемый огромным облаком пыли и дыма. Это было первое в истории применение БМ-13, позже получивших ласковое прозвище «Катюша». Семь пусковых установок первой экспериментальной батареи реактивных минометов нанесли удар по скоплению немецких войск в городе.

Через несколько секунд со стороны противника раздались взрывы, и в небо поднялись фонтаны пламени. Два залпа «Катюш» буквально стерли с лица земли железнодорожный узел, на котором окопались нацисты.

«Средства сильные. Применять лучше массированно и соблюдать максимальную внезапность», — писал по итогам первого боевого применения «Катюш» начальник артиллерии Красной армии генерал Николай Воронов.

Осознав эффективность новой системы, страна сразу увеличила ее производство. С каждым днем «Катюш» становилось все больше, а вместе с тем и восторженных отзывов об их работе.

Первый же залп реактивной артиллерии лег точно. Колонна была накрыта от головы до хвоста. Когда рассеялись дым и пыль, мы увидели, что вдоль дороги валялись трупы гитлеровцев, горели машины и повозки. Уцелевшие фашисты бросились в разные стороны. Они бежали, падали, поднимались и снова бежали к лесу, из которого только что вышла колонна, — командир 4-го гвардейского минометного полка Алексей Нестеренко

Так вспоминал об ударе по немецким войскам в 1941 году командир 4-го гвардейского минометного полка майор Алексей Нестеренко (впоследствии он станет первым начальником ракетного полигона космодрома Байконур).

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После первых ударов советских реактивных систем залпового огня (РСЗО) стало понятно, что они изменят ход не только Великой Отечественной войны, но и конфликтов будущего.

«Катюши» воевали на всех фронтах и стали настоящим символом победы, а их модификации и потомки участвовали во всех крупных конфликтах XX и XXI веков.

Отечественная война

Но путь российской артиллерии к «Катюшам» был долгим — и начинался с… тюфяков. Именно так называли огнестрельное оружие, выпускающее залпом множество огромных стрел. Во многом благодаря им было отражено нашествие хана Тохтамыша на Москву в XIV веке.

Обычные пушки появились в России в конце XVI — в начале XVII века. Одной из них стала знаменитая 40-тонная Царь-пушка, которая теперь установлена в Кремле. Отличающееся внушительными размерами и массой орудие никогда не принимало участия в боях и скорее демонстрировало мастерство российских оружейников того времени.

Дальше артиллерия развивалась вслед за прогрессом военной науки и промышленного производства. Первые серьезные успехи русской школы артиллерии проявились в XVIII веке во время русско-шведской войны.

Шведская пехота с новым чрезвычайным одушевлением пошла в атаку, но была остановлена русской артиллерией, которая, громя с фронта, валила целые ряды и производила страшное опустошение, — из воспоминаний взятого в плен участника Полтавской битвы принца Вюртембергского

Переворот в артиллерии произошел в середине XIX века, когда массово стали использоваться нарезные орудия, отличавшиеся большей дальнобойностью и повышенной кучностью по сравнению с гладкоствольными. В полной мере этот переход наша страна ощутила во время Крымской войны 1850-х годов, которая показала отсталость гладкоствольных орудий.

После войны начался активный переход к новым видам орудий, и к концу XIX века в России появилось множество собственных артиллерийских пушек с нарезным стволом. Настоящую революцию в полевой артиллерии произвела трехдюймовка, под которой понимались сразу три пушки: образца 1900, 1902 и ее модернизированная версия 1902/30. Она отличалась от предшественниц во всем, начиная от калибра и заканчивая механизмом заряжания и взрывателем.

Трехдюймовка эффективно справлялась как с живой силой, так и с только появившимися танками. Пушку было легко перемещать, поэтому она всегда сопровождала пехоту; ее также устанавливали на бронепоезда, где она была не менее полезной.

Наступила новая эпоха сражений, в которой артиллерия играла ключевую роль: если во время Русско-японской войны на нее приходилось около 15 процентов потерь в живой силе, то в Первую мировую — 75 процентов. Немалая заслуга в этом была у трехдюймовки, поэтому она оставалась на вооружении до конца Второй мировой войны.

В период между мировыми войнами в СССР количество артиллерийских орудий увеличилось кратно — с 10 тысяч до 110 тысяч артсистем. Разрабатывались и совершенно новые виды артиллерийских установок: тяжелая артиллерия особого назначения, горные и противотанковые пушки, зенитные орудия и, разумеется, реактивная артиллерия.

Артиллерия Победы

К началу Великой Отечественной войны у СССР было более 100 тысяч артсистем, которые внесли немалый вклад в ход боев. Одной из самых легендарных, наряду с ППШ и другим оружием Победы, считается сорокапятка — 45-миллиметровое орудие образца 1937 года. Всего их было выпущено более 37 тысяч штук, и сорокапятка стала основным противотанковым орудием Красной армии в первой половине войны.

В 1942 году принята на вооружение ее модификация с удлиненным стволом, и пушку уже использовали для поражения транспортеров, самоходок и огневых точек.

Дивизионная пушка ЗИС-3 тоже вошла в список культового оружия и теперь стоит на постаментах во многих городах России. Эта пушка калибра 76 миллиметров стала самым массовым советским орудием Великой Отечественной войны.

Легкая и маневренная ЗИС-3 превосходно проявила себя во время боев на сталинградском и воронежском направлениях, после чего ее стали использовать на всех фронтах.

Когда немецкие инженеры начали выпускать танки с более крепкой броней, именно ЗИС-3 заменила сорокапятку в борьбе с техникой, хотя она столь же результативно уничтожала живую силу и укрепления врага. Для разрушения особо прочных сооружений в СССР выпускали гаубицы большого калибра, вроде Б-4, известной как «кувалда Сталина».

Она была самым тяжелым орудием времен ВОВ и обладала калибром 203 миллиметра. Свое народное название она получила во время финской войны за свою разрушительную мощь. Неудивительно, ведь прямое попадание 100-килограммового снаряда полностью уничтожало технику и доты.

Речь о буквально переломившей ход войны против Германии боевой машине БМ-13 — «боевая машина, калибр снаряда 13 сантиметров», в народе — «Катюша».

Существует много гипотез, объясняющих, почему БМ-13 окрестили «Катюшей». Самая популярная версия связана с песней Матвея Блантера и Михаила Исаковского «Катюша». Согласно этой версии, после первого залпа из установки один из красноармейцев воскликнул: «Вот это песенка!» — «Катюша», — ответил ему сослуживец. После этого о новом чудо-оружии заговорили сначала в армии, а затем и по всей стране.

«Катюша» стала одной из первых в мире ракетных систем залпового огня. Массированные удары БМ-13 покрывали внушительные территории, уничтожая как скопления солдат, так и технику врага.

Одновременно «Катюша» могла стрелять 16 реактивными снарядами. Пуск занимал не более 10 секунд. Установка отличалась невероятно высокой для своего времени точностью — боковое отклонение не превышало 50 метров, отклонение по дальности — 250 метров. Полюбили артиллеристы «Катюшу» и за ее оперативность: из походного режима в боевой БМ-13 приводилась всего за три минуты.

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Простота в использовании, надежность и высокая эффективность сделали «Катюшу» настоящей легендой Советской армии.

Свою репутацию система начала завоевывать в самом начале войны, когда в июле уничтожила то самое укрепление нацистов в Смоленской области. «Катюши» производили на нацистских оккупантов еще и деморализующий эффект. Звук полета нескольких одновременно выпущенных БМ-13 снарядов был таким оглушительным, что противник называл советское оружие «сталинский орган».

Чем дольше шла война, тем больше советские войска стали полагаться на «Катюши». Если первая экспериментальная батарея БМ-13 была сформирована 29 июня 1941 года и включала в себя всего пять боевых машин, то уже к концу декабря в Красной армии было около тысячи мобильных пусковых установок. Шасси автомобиля ЗИС-6, на которое монтировали батарею, было настолько надежным, что позволяло использовать «Катюши» в самых трудных фронтовых условиях.

По мере использования «Катюши» усовершенствовались. Появлялись различные ее модификации — в том числе устанавливаемая на грунт система, стрелявшая снарядом М-30 калибра 300 миллиметров. Ее прозвали «Андрюшей».

Удалось повысить и точность БМ-13. Снаряд улучшенной кучности М-13-УК стрелял на дальность 8,5 километра при трехкратно большей плотности огня. У немецкой армии были на вооружении собственные РСЗО — например, реактивные минометы Nebelwerfer 41. Впрочем, по своим характеристикам и простоте использования они значительно уступали советским — установку приходилось буксировать грузовиком, а ее снаряды, в отличие от советских, не имели необходимых для планирования и маневрирования ракеты крыльев.

От «Катюш» к «Смерчам»

Когда война закончилась, развитие РСЗО не остановилось. Уже в начале 1950-х на вооружение Советской армии были приняты пусковые установки второго поколения — БМ-14 и БМ-24. По сравнению с прошлыми системами, ракеты новых пусковых установок имели большую дальность полета и улучшенную кучность.

В том же десятилетии Советский Союз отправил в Китай партию установок БМ-13Н и снарядов к ним — восточный союзник получил больше сотни реактивных установок. Обучение работе с советской РСЗО заняло около двух месяцев, после чего подразделения с БМ-13Н перебросили для участия в корейской войне.

В этом конфликте СССР и Китаю было важно не только помочь победить Северной Корее, но и показать зубы американцам. Поражение было недопустимо: обладавшие развитой авиацией и атомными бомбами Соединенные Штаты всерьез планировали нанести ядерный удар по Китаю. Остановить их могла только решительная демонстрация силы.

Впервые БМ-13Н вступила в бой на Корейском полуострове 1 сентября 1951 года. 24 машины одновременно нанесли удар по позициям 7-й пехотной дивизии армии США. Число убитых и раненых, согласно китайским источникам, составило около 700 американских солдат. Это был впечатляющий результат, достигнутый сравнительно небольшими усилиями.

В дальнейшем БМ-13Н не раз выручала китайских военных. Например, в битве за Треугольную сопку китайцы в течение 12 часов обстреливали вражеские позиции, после чего пошли в наступление. Это сражение стало самой крупной артиллерийской операцией всей корейской войны.

Благодаря поддержке «Катюш» китайским и северокорейским войскам удалось оттеснить американцев со стратегически важных позиций.

В 1960-1980-е в СССР появились РСЗО третьего поколения, отличающиеся улучшенными по дальности и кучности стрельбы характеристиками. Первой стала РСЗО «Град» 1963 года, которая прошла боевое крещение во время конфликта на острове Даманский. В марте 1969 года китайская армия тайно прорвала границу и заняла советский остров. После нескольких неудачных попыток вытеснить захватчиков пехотой и танками было решено использовать новую артиллерийскую систему, которая на тот момент еще была секретной. Одного залпа «Града» хватило, чтобы обратить китайцев в бегство — за десять минут Народно-освободительная армия Китая потеряла около тысячи солдат.

Пограничный конфликт на острове Даманский

Пограничный конфликт на острове Даманский — столкновение между СССР и КНР в марте 1969 года. Причиной конфликта стали итоги Второй опиумной войны, закончившейся в 1860 году, по итогам которой Россия провела границу с Китаем по правому берегу Амура.

Таким образом эта область была поделена на Внутреннюю и Внешнюю Маньчжурию (современные Приморье и Приамурье), что лишило китайских крестьян возможности использовать эту реку. Впрочем, тогда пограничники не слишком строго следили за этим и позволяли китайцам ловить рыбу в реке.

Отношения между СССР и Китаем обострились в начале 1960-х годов, когда Китай заявил, что СССР встал на путь «социалистического империализма», и потребовал перенести границу. Советские пограничники, в свою очередь, стали строго следить за соблюдением границы и пресекали всякие попытки зайти в Амур.

Остров Даманский, находившийся на китайской стороне, стал одной из главных точек, где сошлись интересы двух стран. На протяжении 1960-х годов китайские крестьяне демонстративно пересекали границу и занимались там хозяйственной деятельностью. Если в 1960 году советские пограничники заявляли о 100 подобных происшествиях, то в 1962-м их стало более 5 тысяч.

Позже это переросло в столкновения с хунвейбинами, а затем и с китайскими пограничниками, что позволило Китаю обвинить пограничников СССР в провокации и избиении граждан КНР. В ответ на «советские провокации» в январе 1969 года ЦК Компартии Китая разрешил спланировать «ответные военные действия» у острова Даманский.

В ночь на 2 марта границу пересекли около 80 китайских солдат, завязался бой с советскими пограничниками. Китай потерял 39 человек, СССР — 31 человека. Спустя две недели — 15 марта — около 500 китайских солдат заняли остров и вынудили отойти советских бойцов.

После обстрела «Градами» китайцы ушли с острова и больше не пытались пересечь границу. В 2004 году остров окончательно перешел под юрисдикцию КНР.

После этого конфликта «Град» широко применялся по всему миру. Создавались его модификации и новые системы, но высшим достижением советской инженерной мысли стала РСЗО «Смерч», появившаяся в 1987 году и значительно превосходившая все разработки того времени. Эта установка способна за 38 секунд отстрелять 12 снарядов калибра 300 миллиметров и весом 800 килограммов каждый на расстояние до 90 километров. До ее появления максимальной дальностью поражения считалось расстояние в 30-40 километров.

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Долгое время «Смерч» оставался самой дальнобойной в мире системой залпового огня и при этом впечатлял высокой точностью стрельбы. «Смерч» уже успел принять участие в нескольких военных конфликтах. Впервые эту РСЗО использовали во второй чеченской войне, затем во время гражданских войн в Сирии, Нагорном Карабахе, а также в ходе специальной военной операции (СВО).

Советские системы залпового огня прославились на весь мир благодаря своей эффективности. Они до сих пор стоят на вооружении более 100 стран — и без их участия не обошелся ни один крупный конфликт второй половины XX века

Они активно применялись во время арабо-израильских конфликтов, в Ливии, Сомали, Анголе и других странах. Так, во время битвы за ангольскую столицу Луанда всего четыре установки «Град» двумя залпами накрыли наступающую пехоту и уничтожили около 400 солдат.

Наши дни

Современная Российская армия располагает обширной линейкой РСЗО — «Смерч», «Град», «Торнадо-C» и «Ураган», — играющих важнейшую роль на фронтах СВО.

Сегодня в России активно переходят от советских систем к современным, которые объединили в семейство «Торнадо» на едином шасси. Так, «Торнадо-Г» — это глубокая модернизация «Града», а «Торнадо-С» — «Смерча». Их также объединяет наличие системы управления огнем и интеграция вооружения в спутниковую систему ГЛОНАСС. Все это вместе с ракетами нового поколения позволило увеличить дальность и повысить точность систем. К тому же они могут работать в составе звена совместно с другой техникой под руководством единого центра управления.

Помимо «Торнадо», в России есть и другая уникальная система — «Ураган-1М». Ее отличительная особенность — бикалиберность: она может стрелять как 220-миллиметровыми снарядами систем «Ураган», так и 300-миллиметровыми снарядами «Смерча». Это одна из самых универсальных РСЗО в мире, которая может решать задачи как на ближней, так и на дальней дистанции.

«Особенность "Урагана-1М" — пакетное снаряжение. На установке стоит два пакета. Один может быть 220 миллиметров, другой — 300 миллиметров либо два по 220. Направляющие трубы из углепластика снаряжены реактивными снарядами на заводе или специальном артиллерийском арсенале», — объясняет гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

В распоряжении Минобороны есть и высокотехнологические разработки других типов артиллерии — от гаубиц до минометов. Одна из новейших самоходных гаубиц — представленная в 2015 году 152-миллиметровая «Коалиция-СВ» — отличается необитаемым боевым отделением. Она, как и большинство артиллерийских систем, интегрирована в единую систему управления тактического звена, что подтверждает: Российская армия активно ведет процесс роботизации.

Интенсивно используются, в том числе и в зоне СВО, самоходные орудия 2С23 «Нона-СВК». Этот самоходный миномет построен на базе БТР-80 с высокой защитой и обладает уникальными огневыми возможностями.

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За счет бронированного шасси машина может самостоятельно преодолевать огромные пространства и выходить на огневую позицию. А обладая новым орудием калибра 120 миллиметров, она сочетает в себе возможности миномета, гаубицы и пушки. Поэтому машина вышла крайне универсальной, способной запускать даже управляемые снаряды.

«Машина отличная, юркая, она разгоняется очень быстро до 100-120 километров в час. По бездорожью тоже проходимость отличная. Там мы постоянно кочуем, перекаты делаем, это очень быстро у нас происходит, потому что и орудие на машине, и машина хорошая», — рассказал механик-водитель боевой машины «Нона-СВК» с позывным Терек.

По-настоящему эффективной современную артиллерию делает использование беспилотников для наведения на цель и корректировки огня — именно так россияне действуют в зоне СВО.

В первой половине июня 2023 года артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), понесшие серьезные потери от ударов Российской армии, решили произвести ротацию на купянском направлении в Харьковской области. По замыслу Киева, на смену пострадавшим и уставшим от боев украинским военным должны были прийти новые — подготовленные и полные сил. Противнику не удалось этот план реализовать. Каждую из трех попыток ротации пресекли слаженные действия россиян.

Значительную роль в успехе операции сыграла артиллерия. Сначала были поражены несколько полевых казарм, устроенных ВСУ в городе Первомайский. Примерно тогда же в районе села Новомлынск артиллерийские расчеты нанесли удар по позиции украинского артотделения, а расчет самоходной установки «Мста-С» в районе урочища Ревучий уничтожил РСЗО «Град» противника. За счет прикрытия артиллерией удалось сохранить десятки, если не сотни жизней российских солдат.

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Характерно, что эти удары артиллерии производились не вслепую, а благодаря поддержке самых разнообразных средств. Так, местоположение украинских военных российские артиллеристы узнавали с помощью беспилотников. А посредством контрбатарейной борьбы, позволившей определить, откуда вылетел снаряд врага, удалось ответным огнем поразить пусковые установки.

По словам генерала армии Олега Салюкова, хорошо себя зарекомендовали такие беспилотники, как «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3». Другие системы — 152-миллиметровые артиллерийские установки «Мста-С» — для нанесения ударов используют высокоточные снаряды с лазерным наведением комплекса «Краснополь». По имеющимся данным, точность попадания в цель этих боеприпасов близка к стопроцентной.

Слаженная работа артиллерии и беспилотников стала для российских военных привычной.

Об этом рассказывает наводчик орудия с позывным Первый. В начале июля его расчету была поставлена задача уничтожения командного пункта и техники противника на краснолиманском направлении. Для этого бойцы использовали установку «Мста-С» с высокоточным снарядом «Краснополь», для корректировки которого применялся один из «Орланов». После точного удара артиллерийский расчет выполнил маневр и покинул занимаемую боевую позицию.

«Выскакиваем из микронорки, отрабатываем цель, все по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся — и уже опять в микронорку», — рассказывает о своей работе Первый.

Важная часть работы артиллеристов — контрбатарейная борьба. В этом им помогают многофункциональные разведывательные комплексы «Зоопарк». Их оборудование анализирует траектории полета вражеских снарядов и выявляет место их запуска на дальности от 12 до 45 километров. За одну минуту «Зоопарк» способен обнаружить десятки орудий противника.

По словам служащего в зоне СВО бойца с позывным Восток, противник регулярно ведет охоту на «Зоопарки». Уберечь комплекс и расчет помогает грамотная смена позиции и укрытий, а также разведка. Когда беспилотник противника летит на «Зоопарк», российская станция в автоматическом режиме отключает все электронные узлы, способные давать излучение.

«Орудия по нам работали. Излучение они засекают. Здесь в основном с беспилотника наблюдают и минометами отрабатывают — пытаются. Еще дроны летают с гранатами», — вспоминает военный.

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Высокий уровень российской артиллерии ежедневно подтверждается на фронтах СВО. Как пишет обозреватель Forbes Крейг Хупер, Россия уничтожает значительную часть передаваемых Украине иностранных гаубиц. Основной удар принимает на себя буксируемая артиллерия западного производства — например, 155-миллиметровые гаубицы М777. По данным издания, из 152 таких орудий, которые к маю получила Украина, уже более трети повреждено или уничтожено.

Превосходство российской артиллерии над западной признают и в США. По мнению аналитика корпорации RAND Джона Гордона, Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал развитием своей артиллерии, поскольку с начала 2000-х в первую очередь уделял внимание операциям против повстанцев и военизированных формирований. К конфликту с регулярными армиями никто всерьез не готовился. Так что бюджеты на полевую артиллерию и ее развитие сокращались годами.

По мнению эксперта американского аналитического центра American Enterprise Institution Хэла Брэндса, если у Украины не будет возможности оперативно пополнять свои артиллерийские запасы, она может уступить в конфликте с Россией.

«Нехватка артиллерии серьезна. Официальные лица США считают, что Российская армия может произвести за год примерно один миллион выстрелов 152-миллиметровыми артиллерийскими боеприпасами — российская промышленность набирает обороты. США производят меньше, хотя надеются удвоить темпы производства концу года, а за пять лет увеличить его в шесть раз. Показатели европейского производства еще менее убедительны», — резюмирует специалист.

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Российская армия готовится в ближайшем будущем обрести принципиально новые виды реактивного артиллерийского вооружения.

«Уже сейчас определены основные направления развития реактивных систем залпового огня следующего поколения "Циклон" и ведется работа по определению их облика», — говорит начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, РСЗО нового поколения будет отличать меньшее время подготовки к ведению огня, увеличенная дальность и мощность снарядов, а также повышенная степень автоматизации боевых машин.