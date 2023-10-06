День 6 октября в истории

Чем примечательна эта дата.

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Всемирный день охраны мест обитаний

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Этот международный праздник был учрежден защитниками природы в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. Он призван привлечь всеобщее внимание к проблеме сохранения дикой флоры и фауны планеты.

Изменения климата и деятельность людей приводят к невосполнимым потерям. По данным Всемирного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью исчезли свыше 800 видов животных.

День российского страховщика

Шестого октября 1921 года был принят декрет Совнаркома «О государственном имущественном страховании», который положил начало развитию государственного страхования в нашей стране. В Народном комиссариате финансов было организовано Главное управление государственного страхования (ныне - Росгосстрах).

Около 70 лет управление было в СССР монополистом в этой сфере, и только в 1988 году, после принятия закона о кооперации, в стране стали создаваться негосударственные страховые компании.

Общая же история страхования в России насчитывает более 230 лет и ведет свое начало со дня подписания императрицей Екатериной II в 1786 году манифеста о создании первого страхового института в нашей стране.

В настоящее время в России насчитывается свыше 400 страховых компаний, в которых работают более 60 тысяч страховых агентов.

Всемирный день улыбки

Отмечается в первую пятницу октября с 1999 года. Его девиз - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!»

30 лет назад (1993) приказом коменданта Московского Кремля снят постоянный пост почетного караула у Мавзолея В.И. Ленина (Пост № 1)

Пост №1 был учрежден приказом начальника Московского гарнизона 26 января 1924 года. Первых часовых Григория Коблова и Арсения Кашкина 27 января поставил разводящий Янош Мейсарош.

Почти 70 лет около Мавзолея ежедневно несли вахту двое военнослужащих сначала из числа курсантов Объединенной командной школы имени ВЦИК, а с 1935 года их сменили солдаты кремлевского гарнизона. Они менялись через каждый час по бою Кремлевских курантов, под второй перезвон.

После событий 3-4 октября 1993 года в Москве 6 октября почетный караул был упразднен. Последнюю вахту у Мавзолея Ленина несли ефрейтор Дедков и рядовой Полетаев.

В 1997 году указом Президента РФ постоянный Почетный караул был установлен у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Караульную службу на Посту №1 несут военнослужащие Президентского полка.

75 лет назад (1948) в Ашхабаде (Туркменская ССР) произошло сильнейшее землетрясение

В ночь на 6 октября 1948 года в столице Туркменской ССР Ашхабаде произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3 по шкале Рихтера. Его очаг был расположен практически под городом на глубине 18 километров.

В результате стихийного бедствия погибли более 2/3 жителей города, было разрушено 98% зданий. До сих пор точного числа погибших нет, в Туркменистане считается достоверной цифра, которая указана в книге первого президента страны Сапармурата Ниязова «Рухнама»: «Во время землетрясения из 198-тысячного населения столицы Туркменской ССР погибли 176 тысяч человек».

Помимо Ашхабада, пострадало большое количество населенных пунктов в Ашхабадском и Гекдепинском районах, а также в Иране.

Это землетрясение считается одним из самых разрушительных в истории человечества. С 1995 года 6 октября отмечается в Туркменистане как День памяти.

255 лет назад (1768) началась Русско-турецкая война 1768-1774 годов

Шестого октября 1768 года Османская империя, которую поддерживали Франции и Австрии, объявила России войну. Поводом к ней послужило отклонение нашей страной турецкого ультиматума о выводе русских войск из Речи Посполитой.

В ходе войны русская армия под командованием Петра Румянцева и Александра Суворова разгромила турецкие войска в битвах при Кагуле, Ларге и Козлуджи. Русский флот под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанес поражение турецкому в Хиосском сражении и в Чесменской бухте.

Русско-турецкая война закончилась подписанием 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийского мира. Российской империи отошли Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с прилегающими территориями, а крымское ханство получило независимость от Турции и перешло под протекторат России. Русский флот получил право на свободный проход через Босфор и Дарданеллы.

50 лет назад (1973) начался арабо-израильский вооруженный конфликт, более известный как Война Судного дня

Египетские и сирийские войска вторглись на территорию Израиля в Судный день, самый святой день еврейского календаря. Конфликт завершился через 18 дней. При посредничестве СССР и США 24 октября боевые действия были прекращены на сирийском фронте, а 25 октября — на египетском.