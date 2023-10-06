Россиянка описала жизнь в дешевом ЖК в Таиланде фразой «боже, какая красота»

Российская тревел-блогерша сняла квартиру в дешевом жилом комплексе в Таиланде и рассказала, что ей хотелось бы всегда жить в таких условиях. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Я каждый день выхожу из дома и говорю: "Боже, какая красота! Как же мне повезло тут жить!"», — такой фразой описала свои впечатления автор публикации.

По ее словам, в тайском ЖК был бассейн с фонтанами, зона отдыха с шезлонгами и беседками, подземная парковка, бесплатный спортзал. Кроме того, на территории комплекса работали садовники, уборщики и охранники.

Из прочих удобств в кондоминимуме, где жила блогерша, были мангал и плита на улице, торговый автомат с едой и напитками, прачечная, тележки для походов в супермаркет, общественная зона с кофейным автоматом и бесплатными книгами, стойка для посылок.

Путешественница уточнила, что аренда жилья с такими удобствами в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.

«Примерно за столько же я снимаю жилье в Питере, когда приезжаю в Россию, — поделилась она. — Конечно, в высокий сезон цены на аренду поднимутся, но точно не станут заоблачными».