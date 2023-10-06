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На Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку

Камера видеонаблюдения за снежными барсами в Республике Алтай сняла, как котята сломали видеоловушку и стали с ней играть.

На Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку
© Российская Газета

На днях котята снежного барса попали в объектив видеоловушки, установленной сотрудники Сайлюгемского национального парка в долине реки Талдура. Один барсенок свалил ее лапой и катал по земле. Игру с техникой записала резервная камера.

"Впервые на Алтае снежные барсы зафиксированы не стандартными видеоловушками, а полноформатной профессиональной камерой, которую установил фотограф дикой природы, бизнесмен Илья Труханов. Камера защищена пластиковым боксом, оснащена дистанционным датчиком движения и питается от автомобильного аккумулятора", - сообщили в пресс-службе национального парка.

Илья Труханов пояснил, что звери ломают дорогостоящую технику не впервые. Первый раз камеру сломал медведь, она не успела сделать ни одного кадра.