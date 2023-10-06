Американский провидец Кейси раскрыл, будет ли Третья мировая война

Россия наладит отношения с ближайшими соседями, а Штаты накроет серьезная катастрофа. Об этом рассказал американский «спящий провидец» Эдгар Кейси.

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«Никто там не будет жить», – передает Life.ru слова провидца про Европу и Америку.

По словам Эдгара Кейси, Европу и США ждут мощные катастрофы, которые уничтожат крупнейшие города, например, Нью-Йорк или Лондон.

Причем события не будут связаны с военными действиями. Катастрофы, вероятнее всего, будут не техногенными, а природными. Они приведут к тому, что суша в южной части Тихого океана поднимется, вулканы Везувий и Пеле будут извергаться, затем начнутся землетрясения.