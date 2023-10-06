Женщина выиграла в лотерею почти 19 миллионов рублей

Жительнице Перми Светлане П удалось выиграть в лотерею без малого 19 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одной из популярных лотерей.

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«28 августа 2023 года был разыгран суперприз — 18 852 483 рубля. Выиграл билет, купленный Светланой П. из Пермского края», — говорится в релизе лотереи.

Светалана рассказала, что узнала о выигрыше глубокой ночью, когда ей пришло СМС-оповещение. По словам участницы розыгрыша, она еще долго не могла прийти в себя, узнав о крупном выигрыше.