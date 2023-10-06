Девушка купила дом и нашла в подвале тайную комнату со странным прибором

В США девушка купила дом XIX века в штате Иллинойс и нашла в нем тайную комнату со старыми фотографиями и странным прибором. Свою историю она рассказала Newsweek.

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21-летняя Фелиция Лалла долгое время подыскивала новое жилье и в конце концов выбрала небольшой дом 1890-х годов постройки. Здание, по ее мнению, сочетает в себе «винтажный шарм и историческую значимость». Когда американка осматривала подвал здания с риелтором, тот обратил внимание на странную стену за тяжелым старинным шкафом.

В щель между стенкой шкафа и стеной Лалла увидела дверь. Бывший владелец заявил, что ключей от этой двери у него нет, и никто не открывал ее несколько десятков лет. После завершения сделки девушка первым делом открыла таинственное помещение.

Комната была наполнена вырезками из старых газет, фотографиями, открытками. Также там лежала книга по рентгенографии зубов, а в углу стоял странный аппарат. Лалла быстро выяснила, что нашла фотоувеличитель для черно-белых фото. Она позвала осмотреть находки старшую сестру, которая работает фотографом, и та сказала, что помещение использовали в качестве темной комнаты для проявки снимков.

Лалла попыталась выяснить, кто жил в доме несколько десятилетий назад. Она обратилась в местное историческое общество и библиотеки, однако точной информации о прежних владельцах найти не смогла. Девушка пока не решила, как поступить с новым помещением. Старое фотооборудование она собирается отдать какой-нибудь школе, где есть фотокружок.