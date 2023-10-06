Как русские моряки США спасали

Сейчас отношения между Россией и США – хуже некуда. Но когда-то в Америке в русских видели не исчадия ада, как нас сейчас там представляют, а спасителей и самых больших друзей. И основания к тому были весьма весомые.

© ГлагоL

Одним из них стало появление русской эскадры у берегов Америки во время Гражданской войны ровно 160 лет назад.

Видео дня

6 октября (24 сентября по старому стилю) 1863 года в порт Нью-Йорка прибыл первый корабль русской эскадры фрегат «Ослябя». Далее русские военные корабли приходили ежедневно и к 11 октября (29 сентября) подошли уже все. Всего – 3 фрегата, 2 корвета и 1 капер. Командовал эскадрой адмирал флота Степан Лесовский.

Одновременно к Сан-Франциско подошла эскадра контр-адмирала Андрея Попова, состоящая из 4 корветов и двух киперов.

Таким образом Россия предотвратила выступление английского и французского флотов, которые в Гражданской войне в США поддерживали южан. А к этому уже было практически все готово, в Канаде Великобритания сосредотачивала свой флот, да и в Карибском море французы начали «шевеление».

Походу русского флота предшествовали события в самой Европе и России. После Крымской войны страна начала проводить масштабные реформы, которые практически сразу дали положительные результаты. За ними с тревогой наблюдали победители в той войне – Англия и Франция. Великобритания очень опасалась усиления позиций России на Балканах и в Средней Азии. Чтобы ослабить оппонента они в 1863 году спровоцировали восстание в Польше и открыто заявили о своей поддержке повстанцев.

Восстание подавлялось вооруженными силами и было понятно, что любое действие русской армии может послужить поводом к новой войне с этими державами. В случае ее начала самым уязвимым становился относительно слабый на тот момент флот, который не смог бы противостоять объединенным союзным силам ни в Балтике, ни в Тихом океане. Особенно опасались за Балтийский – если перекроют проливы и его запрут, то смогут буквально расстрелять.

ГлагоL

Тогда брат императора Александра II Великий князь Константин и управляющий Морским министерством адмирал Николай Краббе предложили вывести флоты в открытый океан, где их не так легко было бы отловить. При этом они сами вполне могли бы угрожать морской торговле, что для Англии было бы чувствительным, и весьма, ударом.Однажды Россия уже так поступала, когда во время войны за независимость США Екатерина II объявила о вооруженном нейтралитете и отправила русский флот к берегам Америки. Более того, готова была вступить в войну на стороне США. Это позволило сохранить торговые пути, которые собиралась перекрыть Англия.

В 1863 году в Северной Америке уже вовсю шла Гражданская война и положение северян еще было довольно шатким. Конфедератов поддерживали Англия и Франция и того гляди могли выступить на их стороне уже открыто. Своего военного флота у северян на тот момент не хватило бы. Поэтому, когда русское правительство обратилось к президенту Аврааму Линкольну предоставить североамериканские порты как временную базу для русских кораблей, тот с радостью согласился.Командовать Балтийской эскадрой назначили адмирала флота С. Лесовского. Это был опытнейший морской офицер, к тому же не так давно вернулся из США, где состоял военным атташе при нашем посольстве и хорошо знал Америку, да и нужные знакомства имелись.

Летом 1863 года корабли из Кронштадта втихаря снялись с якоря и ночью прошмыгнули мимо стоящих у выхода из Балтийского моря английских и французских судов. И затем, минуя оживленные торговые маршруты, направились к берегам Америки. Чтобы экономить уголь на случай боевых действий, большую часть пути шли под парусом. Несколько раз попадали в сильный шторм, так что эскадру слегка разбросало по океану. Потому и пришли в порт Нью-Йорка по одному, но за пять дней все уже собрались.

Ликованию американцев не было предела. Официально, Россия ни в какую войну не вступала и заявляла, что это просто дружественный визит. Но он ведь был именно дружественным, а корабли военными и при полном вооружении.

Сразу после прибытия корабли и Лесовского посетили госсекретарь США У. Сьюард и морской министр Г. Уэллес. Всего на судах побывало 500 американских чиновников, конгрессменов и сенаторов. Американцы всячески подчеркивали свое расположение к русским, устраивались балы, празднования и прочие гулянки. Русских моряков окружили заботой и вниманием, газеты выходили с заголовками «Восторженная народная демонстрация», «Парад на Пятой улице».

Английские и французские морские офицеры, а их тоже было достаточно в американских портах, ведь официальной войны не было, в это время никуда не выходили. Как объяснил один из них, им не хотелось быть на этом празднике на третьестепенных ролях – на них никто не обращал внимания. А матросов не пускали потому, что ушлые американцы моряков просто сманивали.Почти одновременно, 13 октября (1 октября по строму стилю) в Сан-Франциско прибыла эскадра Попова. Там было еще веселее. Если на восточном побережье хоть какие-то корабли у североамериканцов были, то на западном ни одного – единственный корабль потонул незадолго до войны. Зато южане имели фрегаты «Алабама» и «Самтер», которые бесчинствовали вовсю и выполняли, по факту, пиратскую роль – грабили всех подряд.

Когда жители Сан-Франциско спросили у Попова сможет ли он защитить их от «Алабамы», тот ответил утвердительно и издал приказ топить корабли южан, если они сунутся. «Если же ворвавшийся в порт корсар прямо начнет неприятельские действия…, то возмутителя спокойствия атаковать», — говорилось в приказе адмирала.

Это было прямое нарушение всех предписаний правительства и впоследствии стоило Попову должности. Но именно этот приказ сыграл решающую роль. Англичане решили, что у США и России имеется секретный договор о помощи и отказались от мысли вступить в войну против южан.

ГлагоL

На восточном побережье эскадра Лесовского тоже не сидела без дела. За девять месяцев корабли посетили все порты, патрулировали берега Кубы, Ямайки, Гондураса. Попов скатался в Гонолулу на Гавайях.

Появление русских кораблей полностью изменило расклад и в Европе. Англия, опасаясь за свои незащищенные морские торговые пути оставила мысль вступать в новую войну с Россией. Без нее не рискнула и Австрия, более того, даже помогла подавить польское восстание. Франция, оставшись в одиночестве, уже ничего не могла сделать.

Ну а США получили возможность собраться с силами, в июле 1864 года перешли в наступление и нанесли поражение Конфедерации. Когда русская эскадра отправлялась домой, то на прощальном ужине мэр Бостона сказал: «Русская эскадра не привезла нам ни оружия, ни боевых снарядов для подавления восстания, но она принесла с собою более этого – чувство международного братства, свое нравственное содействие».