Обращенный в пыль: в Ашхабаде вспоминают страшное землетрясение

Сегодняшний день для Туркменистана навсегда останется трагической датой.

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В ночь с 5 на 6 октября 1948 года Ашхабад, столица и самый крупный город Туркменской ССР, был буквально стерт с лица земли. В считанные минуты 98% зданий рассыпались в прах, люди гибли целыми семьями.

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Тогда многие решили, что опять началась война и на город сбрасывают снаряды. Но источником хаоса и разрушений на этот раз стал не человек, а природа.

Сегодня мы вспоминаем о страшном землетрясении, которое потрясло Ашхабад 75 лет назад и унесло десятки тысяч невинных жизней.

Это была тихая и ясная южная ночь, ничто не предвещало беды. По воспоминаниям жителей, около часа ночи в городе начали беспокойно выть собаки, а те, что жили в домах, стали проситься наружу и тянули за собой хозяев. Некоторые горожане решили вывести питомцев на прогулку. Кому-то из них это спасло жизнь.

Первые подземные толчки люди ощутили около 1 часа ночи. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров, практически прямо под городом. Толчки продолжались до самого утра. По некоторым данным, всего их было около десятка. Магнитуда землетрясения достигла отметки 7,3 по шкале Рихтера, а в эпицентре – 9-10 баллов. Чтобы в полной мере оценить его мощность, достаточно знать, что отголоски дошли даже до Москвы.

Ашхабад был полностью разрушен. Там, где еще вчера были жилые кварталы, административные здания, вокзал, остались лишь страшные развалины, а под ними – несметное количество жертв.

Точное число погибших до сих пор не установлено: по разным данным, жертвами катастрофы могли стать от 30 до 70 тысяч человек, большинство из них –женщины и дети. Однако разрушения затронули не только столицу, но и близлежащие районы республики (Ашхабадский, Гекдепинский), а также соседний Иран.

Некоторые источники утверждают, что жертв было гораздо больше – порядка 170 тысяч человек.

В результате природных катастроф, подобных ашхабадской, погибших, как правило, гораздо меньше, чем раненых. Но в этот раз все было не так. Эксперты называют несколько причин таких масштабов трагедии.

Во-первых, время суток. Ситуацию усугубил тот факт, что землетрясение произошло ночью, когда большая часть горожан спала. Застигнутые врасплох, люди просто не успели ничего понять. Покинуть дома успели лишь единицы.

Вторая причина – особенность ашхабадских построек. Из-за того, что в регионе не было своих источников качественных строительных материалов (металла, древесины, глин и т.д.), при строительстве использовали в основном песок и глину низкого качества. Большинство жилых домов в Ашхабаде были построены из саманного кирпича, который также не отличался сейсмостойкостью. Плоские крыши покрывал толстый слой глины, иногда до полуметра толщиной. При землетрясении такие постройки рушились мгновенно, не оставляя шанса на выживание. Те же, кого тяжелые крыши сразу не погребли под собой, быстро задыхались от пыли и недостатка воздуха.

Кроме того, стоит учесть и географическое расположение Ашхабада. В тектоническом отношении оно весьма неблагоприятно. Разрушительные землетрясения происходили здесь задолго до трагедии 1948 года. Одно из них стерло с лица земли древнейшее поселение Ак-Тепе, на месте которого сейчас стоит туркменская столица. Это случилось около 2000 года до н.э. Около 10 года н.э. мощный подземный удар разрушил античный город Ниса – столицу Парфянской империи, располагавшуюся неподалеку от современного Ашхабада.

Позднее, около 951-1000 года, Нису разрушило новое землетрясение. Но в 1881 году, когда Ашхабад только был основан, сейсмический фактор никто не учитывал. В то время в Российской империи еще не проводили исследований на сейсмичность, а первые сведения о происходивших здесь ранее землетрясениях появились лишь в 1947 году.

Таким образом, в ночь с 5 на 6 октября Ашхабад в каком-то смысле был обречен. Даже если принять за истину самую «скромную» цифру и посчитать, что погибло около 30 тысяч человек, то это каждый третий (!) житель города.

Землетрясение не только разрушило большую часть зданий, но и лишило город связи. Из-за этого долгое время за пределами Ашхабада никто ничего не знал о трагедии. В СМИ о трагедии сообщили только спустя несколько дней после инцидента.

Спасение выживших и ликвидацию последствий взяли на себя местные жители и военные, которым посчастливилось уцелеть. В городе объявили чрезвычайное положение.

Вскоре каким-то чудом удалось переслать в Ташкент радиограмму и сообщить о землетрясении. К месту трагедии прибыли более 30 тысяч военных, а также представители советского руководства. На месте был оперативно развернут госпиталь для раненых, началась эвакуация. С 6 по 26 октября из Ашхабада в другие города СССР эвакуировали порядка 8800 человек. В эвакуации принимали участие 120 военных и гражданских самолетов, а с 8 октября, когда железнодорожное полотно было восстановлено, людей стали вывозить из города на поездах.

Землетрясение в Ашхабаде признано одним из наиболее разрушительных в истории. В 1949 году туркменскую столицу начали отстраивать заново.

С 1995 года дата 6 октября отмечается в Туркменистане как День памяти. По всей стране проходят траурные мероприятия. В Ашхабаде их центром каждый год становится мемориальный комплекс «Народная память». Тысячи местных жителей приходят сюда, чтобы возложить цветы к монументу Ruhy tagzym «Духовное поклонение». В церемонии возложения цветов традиционно принимает участие президент республики Гурбангулы Бердымухамедов: во время землетрясения погиб его дед, ветеран Великой Отечественной войны Бердымухамед Аннаев.