Житель Барнаула вернул внукам ветерана потерянную 80 лет назад медаль

Удивительная история произошла в Сибири. Награду, которую фронтовик из Омской области Иван Смирнов разыскивал несколько десятилетий, вручили его потомкам.

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Житель Барнаула Михаил Глазырин во время переезда переносил коробки и вдруг заметил, что в траве что-то блеснуло.

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- Думал, может, монетка. Поднял, потер, очистил от грязи, а это медаль времен Великой Отечественной войны - "За боевые заслуги", - рассказал "РГ" Михаил.

Другой бы не придал находке значения. По сути никакой материальной ценности она не представляет. Но Глазырин - бывший военный, председатель комитета ветеранов Ленинского района Барнаула. Понимает, что память - бесценна. Твердо решил - владельца награды нужно найти. На поиски ушло два года.

Выяснилось, что такой медалью были награждены около трех миллионов фронтовиков. Глазырин "вручную" изучал базы - безрезультатно. Направил запрос в Минобороны. Пришел ответ, что награда принадлежит жителю Беларуси. Медаль упаковали и через Министерство иностранных дел собирались отправить в соседнее государство. Но вскоре награда вернулась назад. Оказалось, что одна из цифр в серийном номере перебита.

- Мы обратились за помощью к экспертам-криминалистам, - рассказывает Михаил. - Им удалось определить настоящий номер награды. Цифру "9", действительно, кто-то переделал на "8".

Так и установили владельца. Награжденным оказался командир отделения 1-го гвардейского стрелкового полка 2-го Белорусского фронта Иван Кузьмич Смирнов. В архивной справке был указан его адрес на 14 марта 1947 года - в Омской области. Но найти по нему никого не удалось. Казалось, что поиски зашли в тупик. Но Михаил не привык сдаваться: написал пост в социальных сетях и попросил помощи у подписчиков, а спустя несколько дней обращение увидела школьная подруга омички Елены Баяновой и сразу ей позвонила.

- Честно говоря, мы с братом Вячеславом поначалу даже не поверили в то, что дедушкина награда нашлась спустя столько лет. Думали - мошенники, - признается Елена. - Но, когда созвонились с Михаилом - все сомнения сразу отпали. Вы не представляете, какая это радость для нашей семьи!

Как медаль фронтовика-омича оказалась на барнаульской улице, так и осталось загадкой.

Тракторист Иван Смирнов ушел на фронт тридцатилетним. Дома остались жена с ребенком. Войну прошел до конца. Внуки вспоминают, что дед был немногословным и вспоминать о боях не любил. Но из его послужных списков и представлений к наградам ясно, что сержант, сапер и командир Кузьмич был настоящим героем.

К примеру, в августе 1942 года Смирнова поставили охранять минное поле у деревни Брежнево. И судя по всему, забыли о нем. Но он не покинул пост и подорвал два танка противника. А когда наши пошли в атаку, снимал прямо под огнем установленные мины.

"В ночь на 7 июня 1943 года для обеспечения прохода в переднем крае обороны в Новая деревня-Предель под ураганным пулеметно-минометным огнем противника, товарищ Смирнов проявляя бесстрашие, сделал проход в немецком усиленном проволочном заборе шириной 20 шт".

Красноармеец Смирнов форсировал реку Одер, освобождал Беларусь и Украину, сражался за Москву. Был трижды ранен.

Летом 1943 года контуженный Иван Кузьмич очнулся в медсанбате и обнаружил, что потерял полевую сумку с наградами.

- Домой дед вернулся в сентябре 1945 года, - поделилась Елена. - Устроился работать на железную дорогу на станции в Называевке. У него родилось еще двое детей. Он был очень семейным человеком, любил возиться с внуками, огород, держал хозяйство.

До конца своих дней ветеран пытался разыскать потерянные награды. Ходил в военкоматы, писал запросы. Ему обещали содействие, но медали найти так и не смогли.

Фронтовика Смирнова в 1994 году похоронили в городе Называевске, где до сих пор проживает его дочь.