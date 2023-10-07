Родительская суббота перед Покровом Богородицы: как помянуть родственника

Православные в части регионов России в октябре вспоминают усопших родственников – памятный день именуется Покровской родительской субботой.

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История, суть и традиции особого дня – в материале «ФедералПресс».

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Когда и зачем отмечают Покровскую родительскую субботу

Покровская родительская суббота – суббота перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, когда можно помянуть ушедших родственников. У поминального дня переходящая дата. В 2023 году праздник выпадает на 7 октября. Отмечать событие предписал патриарх Иов в 1592 году по просьбе архиепископа Казанского Гермогена. Последний отсылал к событиям 1552 года и предлагал выделить день для поминовения православных воинов войска Ивана Грозного, павших при взятии Казани. Трагическое событие пришлось как раз на Покров.

Иов постановил ежегодно в Казанской митрополии служить службы по усопшим в субботу – правда, тогда это делали после Покрова, а не до, как сейчас.

Где поминают родных в этот день

Покровская родительская суббота – не самое крупное событие в русском православии, как видно из истории праздника. Упоминание этого дня можно найти далеко не во всех церковных календарях. Сегодня особое внимание ему уделяют в основном в четырех митрополиях: Татарстанской (Республика Татарстан); Вятской (Кировская область); Екатеринбургской (Свердловская область); Удмуртской (Удмуртская Республика). Несмотря на такую камерность события, верующие из других регионов интересуются этим поминальным днем. Отмечать его самостоятельно, поминать родственников и посещать кладбища накануне Покрова не возбраняется, даже если в близлежащих храмах этой традиции не придерживаются.

Традиции Покровской родительской субботы

Церковная служба. В храмах регионов, где отмечают родительскую субботу перед Покровом, в этот день проходят службы. Верующие посещают заупокойные богослужения и панихиды. Также можно подать записки на литургию и панихиду с упоминанием усопших близких.

Субботник на кладбище. После службы православные стараются посетить кладбища, чтобы помянуть родных и прибрать могилы. В некоторых регионах по такому случаю организуют дополнительные автобусные маршруты до мест захоронения. В 2023 году это сделали, например, в Ижевске и Кирове.