Как прошла премия «ЖАРА MEDIA AWARDS 2023»

5 октября 2023 года в Crocus City Hall прошла молодежная премия холдинга ЖАРА Media - ЖАРА MEDIA AWARDS!

© Пресс-служба премии Жара Media Awards

Инновационная сцена, яркие сценические номера и постановки не оставили никого равнодушными. В этот вечер зрители узнали имена победителей в следующих номинациях: «Видео года», «Коллаб года», «Fresh blood», «Певец года», «Певица года», «Ротация года», «Хит года», «Голос блога», «Хитмейкер года», «Краш года», «Инфлюенсер года» и многих других. Голосование для зрителей и поклонников премии было открытым и проходило на сайте zharamedia.ru в течение месяца.

Пресс-служба премии Жара Media Awards

Егор Крид, HammAli & Navai, Ольга Бузова, Instasamka, MOT, Люся Чеботина, Джиган, Джарахов, Коста Лакоста, Mary Gu, Niletto, Леша Свик, Олег Майами, Gayazov$ BrotherS, Amirchik, Валя Карнавал, LOVV66 и многие другие дали 5 октября жаркое шоу!

Ведущие церемонии Владимир Маркони и Валя Карнавал рассказали зрителям об интересных фактах премии Жара Media Awards: в этом году в 15 разных номинациях были представлены 75 артистов. Свыше 4 миллионов человек приняли участие в голосовании за победителей.

Пресс-служба премии Жара Media Awards

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ЖАРА MEDIA AWARDS

Коллаб года - Andro, Elman, TONI, MONA «Зари»

Fresh blood – Amirchik

Певец года – Егор Крид

Ротация года – HammAli & Navai

Пара года - Джиган и Оксана Самойлова

Певица года - Люся Чеботина

Хит года - NILETTO, Олег Майами, Лёша Свик «Не вспоминай»

Голос блога - Валя Карнавал

Хитмейкер года – МОТ

Краш года - MARY GU

Видео года – Ольга Бузова «Верни»

Инфлюенсер года – Ольга Бузова

Дэнс года - Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT «Плохая девочка»

На стиле – Коста Лакоста

Медиаперсона года – Instasamka

Лайк Рамблера – Gayazovs Brothers

А вот и первая реакция артистов на победу в номинациях премии Жара Music Awards:

Mary Gu

«Все замечательно. Мы очень рады. Эта награда не только моя, но и моей команды. Мы все старались! Очень рады, что именно Жара нас отметила статуэткой, потому что мы с Жарой давно вместе, очень лестно, что они столько лет поддерживают нас. Это моя первая награда. «Сегодня праздник у девчат», как в той песне».

Andro, TONI, Elman, Mona

«Я очень счастлив! Нервничал, волновался, мне было жарко (Эльман). А я вообще ушел в другую сторону (Тони). Моя реакция — шок, до слез! Но поплачу я дома (Мона)».

Олег Майями, Niletto, Леша Свик

Пресс-служба премии Жара Media Awards

«Шок, сложно подобрать слова. Очень приятно! Это моя первая награда в целом (Олег Майами). А у меня первая награда от Жары! Я дебютант (Свик). И я, кстати, первый раз на Жаре. Награда стилёвенькая — спасибо, Жара! (Niletto). Каждый из нас получил по медведю. Сидели и обсуждали, что если нам ничего не дадут, то мы перевернем столы и разобьем бутылки. Приятно было быть среди классных артистов (Майями)».

Люся Чеботина

«У меня шок. Это важная награда, это ведь главная награда премии! Все парни хотят стать певцом года, а девочки хотят стать певицей года в рейтинге от Жары. Награду поставлю на самое видное место. Она будет напоминать мне о том, как сегодня было страшно, но потом круто. Мне очень нравится форма награды, она молодежная».

HammAli & Navai

«Мы любим Жару, мы любим нашего брата. Мы знаем, сколько он сил и нервов сюда вложил, поэтому мы приезжаем не за статуэткой, а потому, что мы семья. Для нас главное участие, а победа — приятный бонус».

Ольга Бузова

«Награда новая, клевая, у меня такой еще не было. Особенная награда для меня. Я больше, чем артист, больше, чем ведущая. Я про быть, а не про казаться. Очень серьезная для меня награда. Для меня это целое событие, несмотря на многие годы нахождения в шоу-бизнесе. 5 октября — событие для меня, а эту награду я дарю нам всем».

Оксана Самойлова и Джиган

Пресс-служба премии Жара Media Awards

«Мы очень рады. Благодарны всем, кто нас поддерживает и кто верит в нашу пару! Когда был список артистов и мы слушали имена номинантов, зал подарил бурные аплодисменты именно нашей паре, что очень приятно. Награда очень стильная, займет почетное место на нашей полке. Хотя для нас главное не награда, а искренняя реакция всех, кто нас поддерживает».

Жара Media Awards — это любимые артисты и лидеры чартов, трехчасовой марафон самых популярных треков, впечатляющее шоу и яркие выступления. Премия посвящена главным трендсеттерам года, новым молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам.

Пресс-служба премии Жара Media Awards