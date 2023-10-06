Молодожены не заплатили за свадебный банкет €8 тысяч и покинули страну

Молодожены отказались платить за банкет в итальянском ресторане, в котором обслужили 80 их гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Итальянец Морено Приоретти и уроженка Германии Андрэ Свенья отпраздновали свое бракосочетание в ресторане Ristorante La Rotonda во Фрозиноне, устроив банкет за €8 тыс. в августе 2022 года. Известно, что жених вместе со своими родителями и невеста посетили ресторан и попробовали различные варианты меню за семь месяцев до запланированного торжества. Новоиспеченный супруг обещал заплатить по счетам на следующий день после свадьбы, но исчез.

Выяснилось, что сразу после вечеринки супруги отправились в Рим на машине, а оттуда вылетели во Франкфурт вместе со своей семьей. Сначала владелец ресторана, ожидавший оплаты по счету, побывал в доме жениха и поговорил с соседями, а затем обратился в полицию, которая и установила точный маршрут пары.

"Я не дам ему покоя, пока он не заплатит все до копейки. Я работаю ресторатором уже 40 лет, и со мной никогда не случалось подобного", - заявил владелец ресторана Энцо Фабрицци.

Приоретти стали преследовать и итальянские, и немецкие полицейские, тогда он все же согласился вернуть деньги. Однако мужчина решил оспорить сумму долга и нанял адвоката.

"Истина всегда где-то посередине, и я могу заверить вас, что неоплаченный счет составляет половину той суммы, о которой говорит господин Фабрицци", - заявил юрист.

По его сведениям, половина суммы была выплачена еще во время свадьбы.

"Мой клиент заплатил €3 285, остался остаток в €4 850, который он оплатил сегодня утром, так что все решено", - заключил адвокат 4 октября.

Тем не менее, ресторатор заявил, что бывший клиент до сих пор не рассчитался с ним.

"Когда я увижу доказательства того, что счет был оплачен, я отзову иск, но, как я уже сказал, я не видел ни депозита, ни оплаченного остатка", - отметил мужчина.