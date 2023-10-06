«Живой Завтрак с Бригадой У» подарил России самое бодрое утро

6 октября для всех слушателей «Европы Плюс» началось особенно бодро. Ровно в 7 утра по Москве ведущие утреннего шоу на радио №1 в России* Вэл и Вики вышли в национальный эфир и разбудили всю страну со сцены столичного VK Stadium.

© Предоставлены «Европой Плюс»

«Живой Завтрак с Бригадой У» объединил топовых артистов и более 7000 поклонников актуальной музыки в стенах ночного клуба, а также сотни тысяч зрителей онлайн и многомиллионную аудиторию в FM-диапазоне. Вход для всех желающих был абсолютно бесплатным.

Какое утро без аппетитного завтрака! 2000 литров ароматного кофе и чая, полторы тонны свежих круассанов и сэндвичей, ну и, конечно, насыщенное самыми оригинальными ингредиентами шоу. Игра в живую бутылочку, массаж от курицы, танцы со змеями — «Живому Завтраку» всегда есть, чем удивить! Три часа без перерыва слушатели «Европы Плюс» пели вместе с любимыми музыкантами, фотографировались, получали крутые подарки и создавали отличное настроение вместе с Вэлом и Вики.

Продюсер программ Сергей Андреев:

«Оставить себе на память частичку праздника могли все желающие. Мы разыграли сотни призов — наушники, портативные колонки и море фирменного мерча «Европы Плюс», включая новые стильные бомберы, презентация которых здесь же и состоялась».

Но и это не всё! Победителем игры, посвящённой премьере фильма «Дурные деньги», стала Антонина из Калуги: ей достался суперсовременный телевизор диагональю 50 дюймов. А ещё один счастливчик по-настоящему поймал удачу за хвост. Татьяна из Тольятти отправится вместе с супругом в роскошное путешествие в Гоа!

Запомнится шоу и трогательными моментами. В 09:11 на сцену поднялся молодой человек, чтобы забрать приз. По крайней мере так Вэл и Вики сказали второй половинке Артёма. Но на самом деле подарок ждал не его. Парень решил задать своей девушке главный вопрос. Он встал на одно колено и, достав маленькую красную коробочку с кольцом, спросил на глазах у тысяч зрителей: «Ты выйдешь за меня?». Услышав заветное «Да!» от стоявшей в партере Натальи, зал взорвался аплодисментами, а танцпол накрыло сверкающее облако конфетти.

Продюсер шоу Вера Яковлева каждый «Живой Завтрак» считает уникальным:

«Сделанное со сцены предложение руки и сердца, песня и клип о “Бригаде У” от слушателей, танец, в котором участвуют одновременно тысячи человек в зале — такие светлые воспоминания остаются с нами навсегда».

Но главным подарком от «Европы Плюс» стала самая свежая музыка, много музыки, очень много музыки! В этом году впервые «Живой Завтрак» начался раньше обычного. Специальный сет всемирно известного диджея и продюсера Rompasso мгновенно взбодрил и разогрел танцпол. В меню не имеющего аналогов события также вошли The Hatters, устроившие суперпремьеру песни Bloody Sun, ставшей итогом коллаборации группы с KDDK и YA RICK, а также Sheba, DAASHA, LYRIQ и Звонкий. А на десерт выступил JONY. Его хиты настолько пришлись по вкусу восторженным зрителям, что они попросили добавки и вызвали исполнителя на бис.

Юрий Музыченко, фронтмен группы The Hatters, рассказал о работе над новым хитом, который публика впервые услышала этим утром:

«Мы собрались и за 20 минут написали песню, которая объединяет нас, отражает наши сильные стороны». «YA RICK придумал замечательную мелодию, — добавил KDDK, — «И каждый из нас привнёс в песню что-то своё. Всё было очень быстро и легко. Это и есть настоящее творчество!»

Sheba: «Это самое необычное и крутое утро, которое у меня когда-либо было! Поспал всего часа полтора, но встал очень легко, потому что знал, что сегодня у меня особенный день!»

«От зрителей исходила такая мощная энергия, что ни о каком сне не могло быть и речи! Это стопроцентная бодрость!», — поделилась эмоциями от выступления DAASHA.

JONY признался, что для него такой ранний подъём уже стал привычным: «Я часто сплю по 3-4 часа в сутки, чтобы всё успеть. Кажется, что я прожигаю жизнь, если много сплю, хоть и понимаю, что это не так. Лучше чувствую себя, когда ложусь в 9 вечера, а встаю в 5 утра. Взбодриться помогает музыка, кофе, контрастный душ. Моё идеальное утро начинается с хорошего фильма. С вечера выбираю, что буду смотреть, выделяю на “киносеанс” полтора часа после пробуждения, настраиваюсь на работу, мотивирую себя на новые свершения».

«Живой завтрак с Бригадой У» — место встречи друзей со всей России. Среди гостей самого бодрящего утра оказались 360 победителей розыгрышей «Европы Плюс» из 18 городов, которые на восьми автобусах приехали в столицу, чтобы стать частью масштабного музыкального события.

«Шоу стало точкой притяжения для всех меломанов, а ранний подъём не помеха веселью как для артистов, так и для слушателей. Видеть и чувствовать, как в 7 утра многотысячный зал танцует, смеётся и подпевает хитам топовых музыкантов — это главная награда для всех нас. И зрители, и исполнители как следует раскачались и зарядились энергией, которой теперь хватит надолго», — убеждён программный директор «Европы Плюс» Александр Энгельгард.