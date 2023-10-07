Мужчина попытался пересечь океан на весельной лодке и перевернулся у финиша

Житель Австралии попытался пересечь Тихий океан на самодельной лодке, перевернулся и вызвал спасателей. Об этом сообщает Daily Mail.

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24-летнего Тома Робинсона подобрал экипаж круизного лайнера Pacific Explorer утром 6 октября южнее островного государства Вануату. Путешественник сидел на перевернутой весельной лодке. Он сильно обгорел на солнце и страдал от жажды, однако серьезно не пострадал.

Робинсон с подросткового возраста хотел в одиночку пересечь Тихий океан на веслах и стать самым молодым мореплавателем, которому это удалось. В июле 2022 года он отправился в путешествие из перуанской столицы Лимы в свой родной город Брисбен. Первый переход до островов Кука занял у него 160 дней. После стоянки там он за 70 дней добрался до Вануату. Путь длиной в две тысячи километров до финиша в Брисбене был последним этапом маршрута, однако через несколько дней после выхода в океан лодка Робинсона перевернулась.

Мореход выразил благодарность экипажу Pacific Explorer и медицинскому персоналу судна за оказанную помощь. Он также рассказал, что во время путешествия несколько раз сбивался с курса из-за штормов, а кроме того, часто встречался с акулами. «Они дружелюбны большую часть времени… но они кусали мои весла», — поделился он воспоминаниями.

Собирается ли Робинсон попробовать перейти Тихий океан на веслах еще раз, пока неизвестно.