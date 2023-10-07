Почему суд поддержал обвиненного в домогательствах бывшего короля Испании

Бывший король Испании Хуан Карлос I выиграл дело о домогательствах и преследовании у бывшей любовницы Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн. Об этом сообщает Reuters.

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Высокий суд Лондона отклонил иск Сайн-Витгенштейн-Сайн. Бывшая любовница короля обвиняла его в том, что с 2012 года он организовал за ней слежку, угрожал ей и преследовал ее. Она требовала оградить ее от домогательств Хуана Карлоса и хотела получить 154 миллиона долларов компенсации за моральный ущерб. Бывший монарх все обвинения отрицал.

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В пятницу, 6 октября, суд принял решение в пользу Хуана Карлоса, так как истица, по мнению судьи, не предоставила должных доказательств его вины.

Сайн-Витгенштейн-Сайн заявила, что глубоко разочарована таким решением и не собирается сдаваться.

Кто такая Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн?

Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн и Хуан Карлос познакомились в 2004 году. В то время она занималась организацией путешествий с целью охоты для высокопоставленных лиц. В частности, именно она устроила в 2005 году скандальную поездку Хуана Карлоса в Россию, в ходе которой он подстрелил медведя Митрофана.

Постепенно деловые отношения переросли в романтические, но Сайн-Витгенштейн-Сайн сразу поставила условие: она должна быть единственной любовницей короля. Он согласился, она развелась с мужем и переехала поближе к возлюбленному. Так как у Сайн-Витгенштейн-Сайн была собственная консалтинговая фирма, она превратилась в личную помощницу и советницу короля.

"Нужно понимать, что у меня прекрасные отношения с главами многих государств, важными правительственными чиновниками и очень серьезными игроками финансового рынка"

Со временем их роман сошел на нет, но общение продолжалось. В 2012 году именно она предоставила королю личный самолет, когда он в Ботсване сломал ногу во время охоты на слона, на которую пригласил ее сына. Так как поездка Хуана Карлоса совпала с крупнейшим экономическим кризисом в Испании, это вызвало огромный скандал, из-за которого королю пришлось отречься от престола и бежать из страны. В это же время на офшорные счета Сайн-Витгенштейн-Сайн поступило 65 миллионов евро, которые она назвала прощальным подарком короля. Испанские СМИ считают, что она помогала беглому монарху отмывать и прятать деньги.

"Более того, в Испании многие верят, что он лишился короны и оказался в изгнании именно по ее вине"

Сайн-Витгенштейн-Сайн утверждает, что в 2014 году вновь встретилась с Хуаном Карлосом. Он якобы сказал, что любит ее и хочет быть с ней, но она ему отказала. По ее словам, через некоторое время бывший король потребовал, чтобы она оплачивала его перелеты и проживание в гостинице. Коринна предложила вернуть ему все деньги, но бывший монарх отказался, так как не хотел платить налоги. Когда она сказала, что не будет ничего оплачивать, Хуан Карлос пригрозил ей последствиями.

Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн утверждает, что бывший король ее преследовал

После этого у Сайн-Витгенштейн-Сайн действительно начались проблемы. Она считает, что король распространял слухи, будто она обокрала его, и настраивал против нее бывших мужей и даже детей. Потом она узнала, что ее пытаются выставить организатором королевских махинаций, причем в этом королю якобы помогали испанские спецслужбы.

Пока правоохранительные органы Швейцарии и Испании расследовали ее причастность к отмыванию денег, банковские счета Сайн-Витгенштейн-Сайн были заморожены. «Все на самом деле делалось для того, чтобы разрушить мою финансовую репутацию и лишить меня средств на юридическую защиту», — объясняет она.