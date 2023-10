Почему убийцу рэпера Тупака нашли только спустя 30 лет

Это заявление связывают, в частности, с вышедшим через несколько месяцев после ограбления треком Комбса и Уоллеса Who Shot Ya? (англ. «Кто тебя подстрелил?»), который Шакур якобы воспринял как насмешку и начал подозревать парочку в подставе. Ответом Тупака стало не насилие, а музыка: в 1996-м он выпустил посвященный Ноториусу Бигу трек Hit 'Em Up. Композиция впоследствии прослыла лучшим диссом в истории хип-хопа. Она вышла за считаные месяцы до перестрелки в Лас-Вегасе, что только торпедировало слухи о том, будто Тупак пал жертвой войны Западного и Восточного побережий.

В октябре 1995-го Тупак обжаловал свое заключение, и Шуг помог ему выбраться из за решетки, выплатив за него залог. За это Шакур подписал контракт с Death Row Records, выпустив на лейбле Найта свой последний прижизненный альбом All Eyez on Me. И если его первые записи были переполнены рассуждениями о расизме, полицейском насилии, неравенстве и политике, то All Eyez on Me звучал, как агрессивная исповедь сорвиголовы, терять которому уже нечего.