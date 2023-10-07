На конкурсе «Мисс Португалия» впервые в истории страны победил трансгендер
Трансгендер занял первое место на конкурсе «Мисс Португалия» впервые в истории республики. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило издание SAPO.
Победительницей стала 28-летняя Марина Мачете. Теперь она представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который будет проходить в декабре этого года в Сальвадоре, передает ТАСС.
9 июля сообщалось, что впервые в истории конкурса «Мисс Нидерланды» его победителем стала трансгендерная женщина. Триумфатором стал 22-летний Рикки Колле. Теперь ему также предстоит представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная».
29 июня прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2023», по результатам голосования первой красавицей столицы стала 25-летняя уроженка Саратова.
Начиная с пятого класса ученикам одной из школ в американском штате Вермонт рекомендовали перестать употреблять слова «мальчик» и «девочка». Вместо этого обращаться к окружающим им нужно так: «лицо, выделяющее сперму» и «лицо, выделяющее яйцеклетки». Об этом сообщил американский телеканал Fox News.