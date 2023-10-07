Краснокнижного аиста спасли ветеринары на Алтае

В Алтайском крае спасли краснокнижного аиста. Редкая птица сама вышла к людям. Птенец еле держался на ногах. Его лечили местные ветеринары, а потом передали в Барнаульский зоопарк, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

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Сейчас он выглядит здоровым и охотится за рыбкой, а когда его нашли, птенец не мог летать, с трудом ходил и ничего не ел. Месяц назад обессиленного аиста привезли из Бийска в барнаульскую ветклинику.

«У птицы было диагностировано отравление ядом, которым травят грызунов. Дачники купили отраву для мышей, мышки наелись и расползлись. Аист съел эту мышку и автоматически отравился», – отметил руководитель ветеринарной клиники Артем Кучер.

10 дней пятимесячному птенцу делали уколы, вводили антидоты и кормили принудительно. Как только пошел на поправку, передали в местный зоопарк. Зиму аист проведет в зоопарке. За это время он повзрослеет и окрепнет. Весной специалисты решат, готова птица к жизни на воле или нет.

«Пока выдана заявка на временное размещение, весной мы посмотрим, как будет вести себя эта птица. Если орнитологи скажут, что надо, может, жить самостоятельно, то мы ее отпустим, а если нет, то оформим документы на постоянное проживание в зоопарке», – сказал директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.