На Руси к наготе, особенно женской, относились особенно осторожно. При приходе христианства она стала практически запрещена. Это имело свои причины, которые имели сакральное значение.

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Исторические источники не сохранили много информации о жизни наших предков до прихода христианства, но есть основания полагать, что интимная жизнь славян была довольно свободной. Неизвестно, был ли всеобщий разврат на дохристианской Руси, как некоторые исследователи пытаются представить, но многие славянские ритуалы имели эротический характер.

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В частности, они связаны были с частичным или полным обнажением тела.

Известно, что во время игр на Ивана Купалу (этот праздник отмечался еще в языческие времена) девушки прыгали через костер так высоко, что их интимные места оголялись (трусов или панталонов тогда, конечно же, не носили, особенно в крестьянской среде). Цветущий папоротник в ночь на Ивана Купалу также можно было увидеть только обнаженным.

Во время эпидемий женщины обнаженными обходили деревню, оберегая ее от болезней. В таком же виде они рассыпали зерно вокруг своих домов – от нечистой силы.

В посевную страду девушки ночью обходили нагишом поля, чтобы поделиться силой деторождения с матушкой-землей, чтобы она принесла хороший урожай. Есть также сведения о том, что наши предки с той же «плодородной» целью проводили интимный акт прямо на поле, либо имитировали это занятие, нагими перекатываясь туда-сюда. В засуху женщины выходили на посевы и задирали подолы. Считалось, что вид женских органов должен вoзбyдить небо и оно пошлет на землю благословенный дождь…

Еще существовал такой интересный ритуал: если женщина в лунную ночь будет спать гoлoй или в полдень гoлышoм пройдет через поле под ярким солнцем, она забеременеет. Девушки купались по утрам гoлыми в росе, чтобы быть красивыми.

С приходом христианства был установлен целый институт различных табу, призванных защитить человека от греха. В частности, женщинам было запрещено раздеваться дoгoлa, кроме разве что случаев похода в баню. Это объяснялось в том числе и тем, что нагота активно использовалась в языческих обрядах, от которых людей пытались «отучить».

Несмотря на многочисленные ритуалы, связанные с обнажением, наши предки избегали спать нагишом даже в сильную жару. Объяснялось это тем, что когда человек спит, он беззащитен перед темными силами, которые могут легко завладеть им в таком состоянии. Если же это была женщина, она могла попасть во власть злых демонов, которые могли ее возжелать и вселиться в нее.

В христианскую эпоху запрет на наготу относился даже к супружеской жизни. Женщина не должна была переодеваться при муже и не должна была появляться перед ним полностью обнаженной, и даже интимный акт ей предписывалось совершать в исподнем белье. Спать она также должна была в рубахе.

Христианская церковь пыталась всячески бороться с животным началом в человеке, объявив, в частности, все, что относилось к интимным радостям, «срамным» и «бесовским». Считалось, что если мужчина увидит обнаженную женщину, то ее нагота возбудит его и он захочет с нею возлечь. Даже между мужем и женой такое не поощрялось – священнослужители допускали секс, но только для зачатия детей. А тут речь шла уже о потрафлении животным инстинктам и получении удовольствия.