Лось сорвал посадку самолёта в Мурманске

В Мурманске лось сорвал посадку самолёта Airbus A320 авиакомпании «Россия» . Борту пришлось заходить на второй круг.Как сообщает Telegram-канал SHOT, вечером 6 октября самолёт, прилетевший из Санкт-Петербурга, уже готовился к посадке, как вдруг пилоты заметили лося. Животное внезапно вышло на рулёжную дорожку.В результате самолёту пришлось заходить на второй круг. Лося прогнали работники аэропорта, после чего через несколько минут борт смог благополучно приземлиться.

Как ранее писал «ГлагоL», в России за пять месяцев этого года количество столкновений самолётов с птицами выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 31 мая 2023 года зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года.