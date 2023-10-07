Секретный доклад для свержения Хрущева

Пожалуй, это самая сложная фигура из всех правителей страны. Противоречивость, двусторонность присутствуют во всех деяниях Никиты Сергеевича. Теневые стороны его преобразований подробно расписаны в так называемом докладе Полянского, подготовленном к октябрьскому пленуму ЦК КПСС 1964 года, тому самому, на котором и свергли Хрущева.

© Мир новостей

Этот доклад был подготовлен, но так и не прозвучал, а рассекретили его лишь при Ельцине в 1998 году.

Видео дня

КРЕМЛЕВСКИЕ ИНТРИГИ

Один из высших иерархов Советского Союза заместитель Председателя Совета министров СССР Дмитрий Полянский состоял в антихрущевском заговоре 1963-1964 годов, поэтому и был назначен заговорщиками вторым докладчиком на предстоящем пленуме после «серого кардинала» КПСС Михаила Суслова.

Но доклад Полянского был настолько резок, что Брежнев высказал опасение: изложенные в тексте обвинения можно будет отнести не к одному Хрущеву, а ко всей партийной верхушке. Так что для официального наезда на Никиту Сергеевича был выбран сухой Суслов: посчитали, что «он не даст разгуляться страстям».

Но есть и другое объяснение выбору: если бы Хрущев заартачился, то тогда бы подключили «тяжелую артиллерию»: задачей Полянского было не просто раскритиковать, а морально уничтожить Хрущева. Однако первый секретарь ЦК был так ошеломлен нападками и вял, что необходимость в радикальном сценарии отпала.

ЧТО ПОТОМКИ УЗНАЛИ ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОКУМЕНТА

Но в архивах доклад Полянского все-таки уцелел. Главная политическая претензия к Хрущеву звучала так: «Стало ясно, что партия имеет дело с человеком, который на место культа личности Сталина, по существу, выдвигает культ своей личности. При этом он действует как демагог: на словах выступает против культа личности, за строгое соблюдение ленинских принципов и норм, а на деле поступает наоборот, использует методы периода культа личности».

Первого секретаря обвинили в том, что он вышел из-под контроля ЦК КПСС, пренебрегает мнением коллектива руководителей партии и правительства, никого не хочет признавать, а крупные принципиальные вопросы решает, по сути, единолично.

Разгромлены были и экономические инициативы Хрущева. Особое негодование вызывал тот факт, что «…до 1956 года включительно темпы прироста общественного продукта повышались, а затем наступил спад». Всего за 1956-1963 годы темпы прироста упали на 6%. За восемь лет темпы роста национального дохода снизились в три раза, что стало последствием неудовлетворительного хрущевского руководства экономикой.

Никиту Сергеевича упрекали и за серьезные трудности с хлебом, когда в 1963-м даже сам Хрущев хотел ввести карточную систему. И за 860 тонн золота, которые СССР отдал, чтобы купить зерно у капиталистов. И за то, что в течение пятилетки себестоимость сельхозпродукции в совхозах надо было снизить на 21%, а фактически она повысилась на 24%. И за то, что в городах СССР сложилось тяжелое положение с мясом, маслом, яйцами и другими продуктами. «По его настоянию было принято решение: ограничить количество скота в личной собственности и сократить размеры приусадебных участков. В итоге: скот порезали, мяса и молока стало значительно меньше, а земля, отрезанная от приусадебных участков, зарастает травой. Тот, кто раньше нес свои продукты через колхоз или индивидуально на рынок или в магазины, сам теперь оказался в роли покупателя, что еще больше затрудняет снабжение продуктами трудящихся города», - припечатывал доклад методы опального вождя.

«УЙМИСЬ, ДУРАК!»

В целом из текста секретного доклада удивленные потомки узнали не только о тяжелых экономических проблемах тогдашнего СССР, провалах в управлении, но и об отвратительном характере первого секретаря. В плане методов руководства Хрущеву припомнили «гневный окрик, командование, грубые нецензурные оскорбления, матерную брань», которые «стали постоянной нормой его поведения».

«Дорогому Никите Сергеевичу», перед которым раболепно пресмыкались, припомнили децентрализацию в виде уничтожения отраслевых министерств и создания взамен так называемых сов­нархозов (СНХ) в регионах, уничтожение МТС - машинно-тракторных станций, где обслуживалась сельхозтехника. Припомнили ущерб военной авиации, когда Хрущев решил, что ракетная техника заменит самолеты и все остальное. Укоряли даже в уничтожении всех документов в архивах, где упоминалось его участие в массовых расстрелах во время репрессий. Оказалось, что на просьбу Хрущева «увеличить квоты» расстрелов Сталин ответил: «Уймись, дурак!»

БУРЖУАЗНЫЕ ЗАМАШКИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ

Жесткой критике подверг­лась и внешняя политика страны. В первую очередь Карибский кризис, когда, отступив от роковой черты всемирной ядерной войны, СССР «…вынужден был принять все требования и условия, продиктованные США, вплоть до позорного осмотра американцами наших кораблей. Ракеты, а также большая часть войск по требованию США были вывезены с Кубы».

Обвиняли его и за дорогущие подарки лидерам «дружественных» государств в виде самолетов и автомобилей «Чайка», за звания Героя Советского Союза, которые он вдруг присвоил египетскому президенту Насеру и его другу-маршалу.

ЦИТАТА ИЗ ДОКЛАДА

«Только за прошлый год тов. Хрущев находился в поездках за границей и по стране 170 дней, а сейчас, когда 1964 год еще не закончился, он отсутствовал на работе 150 дней. Если к этому добавить, что в 1963 году им было проведено 128 парадных приемов, обедов и завтраков, т. е. каждый третий день, то сколько же времени остается на работу? Он ездит с огромной свитой, причем в отдельные поездки берет, кроме родственников, много других людей. Например, в США с ним ездили 150 человек. В Париж ездил с женой, дочерью, зятем и также возил подарки. Семья сопровождала его в ОАР, Индию, Индонезию и другие страны. В скандинавские страны поехал с женой, тремя дочерьми, двумя зятьями... Портретов Сталина за 1952 год в «Правде» было опубликовано всего шесть, а портретов тов. Хрущева только за 1964 год опубликовано в той же газете 147. Вот вам и пример истинного борца против культа!»

Припомнили генсеку и тот факт, что вместо карьерных дипломатов он посылает на переговоры своего зятя Аджубея. Именно этот журналист вел переговоры с Кеннеди, папой Иоанном XXIII, канцлером Эрхардом. «Политика становится, так сказать, семейным делом, и Аджубей теперь его особо доверенный человек… До чего может дойти человек, одержимый неукротимым стремлением к диктаторству. Причина же этого стремления состоит в том, что тов. Хрущев всерьез убежден, будто он выше, умнее и дальновиднее всех. Везде ему хочется играть главенствующую роль…» - возмущались соратники через доклад Полянского.

В бытовом плане Хрущева громили за буржуазные замашки, за построенные бассейны в загородных домах. Досталось вождю и за количество автомобилей в семье: «Сын имеет их 4, зять - 2, жена и дочь поскромнее - по одной машине. Кроме того, за семьей закреплено еще 4 машины. В составе обслуживающего персонала и охраны насчитывается 110 человек. Вот вам и «ленинская скромность и простота».