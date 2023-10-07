«Самый таинственный объект на дне Балтийского моря»: что нашли подводники в 2011 году

Таинственный объект был обнаружена в 2011 году командой подводных исследователей, включая шведского подводного археолога Петера Линдберга. Они случайно наткнулись на необычный предмет, который находится на дне моря на глубине около 90 метров. Форма "аномалии" напоминает круглый объект с диаметром около 60 метров и высотой около 4 метров.

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С самого начала обнаружения объекта, он вызвала большой интерес и множество спекуляций. Одна из самых популярных теорий связывает его с НЛО. Некоторые люди считают, что это может быть останки разбившегося НЛО или даже древняя подводная база инопланетян. Однако, научное сообщество скептически относится к этой теории и считает, что предмет имеет земное происхождение.

Другая интересная теория связывает объект с нацистским бункером. Во время Второй мировой войны, нацисты активно использовали Балтийское море для своих операций. Некоторые исследователи предполагают, что находка может быть останками секретной нацистской базы или даже затонувшего подводного корабля. Однако, пока нет надежных доказательств, подтверждающих эту теорию.

Несмотря на множество спекуляций, некоторые факты о таинственной объекте Балтийского моря известны. Исследования показали, что он состоит из каменных блоков и металлических стержней. Он также покрыт слоем глубоководных организмов, что указывает на то, что аномалия существует уже длительное время. Кроме того, находка обладает магнитными свойствами, что может указывать на наличие металлических материалов.