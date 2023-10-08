Интернет заполонили мемы с Шариковым из «Собачьего сердца»

Осенью 2023 года в Рунете внезапно обрел популярность персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграф Полиграфович Шариков — пес, благодаря хирургической операции превратившийся в человека с крайне скверным характером. Мемы, в которых герой с самоуверенным видом сидит на диване и делится своими планами, в сети начали использовать для насмешек над планами, которые заранее обречены на провал. Изображением с одиозным персонажем иллюстрировали сюжеты фильмов и видеоигр, актуальные политические события и знакомые каждому жизненные ситуации.

© Lenta.ru

Откуда взялся мем?

Видео дня

За основу мема была взята сцена из советского фильма «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. Речь идет о моменте, когда бывший пес, уже вполне освоившийся в человеческой ипостаси, заявляет профессору Преображенскому о том, что выбрал себе имя и фамилию. «Фамилию... я согласен наследственную принять. (...) Шариков», — с довольным видом сообщает герой, удобно расположившись на диване. Пораженный его словами профессор покидает комнату.

Шарикова, попавшего в мемы, в фильме Бортко играл Владимир Толоконников. Хотя изначально планировалось, что роль исполнит Николай Караченцов.

Трагедия мемного Шарикова

В сети над картинкой с самодовольным Шариковым на диване смеялись и раньше, но в полноценный тренд мем вошел примерно в сентябре 2023 года. Кто именно и при каких обстоятельствах запустил его, неизвестно, но особенно популярным изображение стало в Telegram-каналах.

С подачи пользователей сети самоуверенный Полиграф Полиграфович начал хвастаться своими планами и идеями. Однако его задумки обречены на провал. К примеру, в одном из мемов Шариков тщетно фантазирует о том, как с утра начнет новую жизнь и будет заниматься спортом.

В другом меме герой воображает, что устроится на работу с зарплатой 50 тысяч рублей и за четыре месяца накопит 200 тысяч рублей. Впрочем, этот его план пользователи сочли реализуемым. «Он живет с профессором Преображенским, так что это вполне реально», «А харчеваться можно и у профессора. Бесплатно», — оценили в комментариях амбициозную финансовую стратегию Шарикова.

Lenta

С помощью мема в сети высмеяли политиков, которые в надежде на голоса избирателей обещают повысить зарплаты. И посмеялись над любителями политических дискуссий, мечтающими, что благодаря знаниям о Древнем Риме они смогут метко анализировать текущие события и получат всеобщее уважение.

У мема также появилась женская версия, уверенная в том, что в браке она сможет перевоспитать партнера с маргинальными наклонностями. «Гениально», «Это не база, это уже военная часть целая!», «В чем он не прав?», — иронично комментировали пользователи «ВКонтакте» идеи Полиграфа Полиграфовича.

Кроме того, в тренде нашли отражение актуальные события, включая появление в украинской версии игры Cyberpunk 2077 реплик, оскорбляющих русских, и напряженную экономическую ситуацию в Турции. Помимо того, в мем с Шариковым попал обожаемый в сети актер Райан Гослинг, герой манги и аниме «Берсерк» Гатс и другие персонажи.

Мемы по «Собачьему сердцу»

Хотя «Собачье сердце» после выхода получило разгромные рецензии в прессе, в народе картину полюбили. Высказывания интеллигентного профессора Преображенского, грубияна Шарикова и других персонажей стали крылатыми. А с появлением интернета признанные герои получили место в когда-то популярных демотиваторах, а потом и в более современных мемах.

Lenta

Например, в сети хорошо прижился кадр с профессором Преображенским, закрывающим лоб рукой, в то время как Полиграф Полиграфович пытается ему что-то втолковать. Изображением часто высмеивали взгляды и заявления недалеких, с точки зрения авторов, людей. Шариков в них нес несуразицу, а у профессора его слова вызывали сильное неодобрение. Кадр нередко использовали в политических дискуссиях, чтобы уколоть людей с противоположными взглядами.

Профессор Преображенский в мемах тоже мало отличается от своей книжной и киноверсии — он предстает образцом культурного и просвещенного человека. В интернете кадры из фильма с блестящим ученым часто использовали, чтобы ставить оппонентам в спорах неутешительные «диагнозы»