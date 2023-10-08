Самый знаменитый побег из ГУЛАГа: почему историю Славомира Равича считают выдумкой

В 1950-х годах вышла книга «Долгий путь» Славомира Равича, которая вызвала огромный интерес в Англии, где автор проживал, и вскоре была переведена на 30 языков. В своем бестселлере Равич рассказывал о своем побеге из сибирского лагеря в 1941 году вместе с товарищами, пройдя пешком без пищи и воды через Монголию, пустыню Гоби и Гималаи, и оказавшись в Индии. Однако многие были скептически настроены по отношению к этой истории.

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Краткое содержание книги

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Первые экземпляры книги «Долгий путь» были выпущены в 1956 году. Автором произведения был указан Славомир Равич, бывший польский военный. Согласно тексту, Равича арестовали в 1939 году по обвинению в шпионаже и приговорили к 25 годам лишения свободы. Он был отправлен в лагерь в Сибири, куда его и других заключенных доставили в закрытых вагонах из Москвы до Иркутска.

В апреле 1940 года Равич и несколько сообщников решили сбежать из лагеря, отправившись в Гималаи и затем в Индию. Они сделали подкоп и сумели успешно сбежать, не подвергаясь преследованию. Во время пути они питались запасенными сухарями и природными продуктами, а однажды им даже удалось попробовать мясо оленя.

В итоге они пересекли Монголию, пустыню Гоби, Гималаи и в конце концов очутились в Британской Индии. Путешествие действительно оказалось долгим. В общей сложности Равич и сотоварищи преодолели более 6-ти тысяч километров.

Польский Мюнхгаузен

Эта история так затронула австралийского режиссера Питера Уила, что в 2010 году в прокат вышел художественный фильм под названием «Путь домой». Вот только многих скептиков рассказ Славомира Равича о героическом путешествии вовсе не тронул. Они утверждали, что Равич просто напросто лжет. Некоторые читатели даже прозвали его польским Мюнхгаузеном.

И в самом деле уже с самого начала книга вызывает множество вопросов. Например, тот факт, что осужденные ехали в тесном вагоне почти месяц стоя. С физиологической точки зрения это невозможно. Не каждый выдержит даже несколько часов в вертикальном положении.

Второй вопрос: почему беглецы выбрали именно этот маршрут – через Гималаи в Индию, когда в сущности имелось множество других, менее изнурительных и более коротких вариантов?[С-BLOCK]

В-третьих, как узникам удалось сбежать из лагеря так, что их не хватились? Ведь за ними даже погони не было. Может быть, у охранников лагеря был выходной день?

В-четвертых, со слов Равича, его товарищи проделали лунку во льду реки с помощью обыкновенного бревна. Данное действие кажется уж совсем неправдоподобным.

В-пятых, однажды путешественники убили зайца, метнув в него дубинку. В это тоже верится с трудом.

И подобных моментов в книге предостаточно.

Мнение экспертов

К мнению читателей, которые не поверили Славомиру Равичу, эту историю назвали мистификацией и многие эксперты. Множество фактов, противоречащих рассказу польского героя, вскрылось после смерти автора бестселлера. Например, телеканал ВВС провел собственное расследование в отношении Равича, в ходе которого журналисты выяснили, что поляк никогда не сбегал из ГУЛАГа, а был освобожден в 1942 году.

Кроме того описание некоторых мест и природных ландшафтов, описанных Равичем, также не соответствует действительности. Об этом говорили многие опытные путешественники. Да и преодолеть несколько тысяч километров в суровых условиях без карт, пищи и других необходимых атрибутов, по их словам, попросту невозможно.