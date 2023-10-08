Почему Русская православная церковь так почитает преподобного Сергия Радонежского

8 октября Русская православная церковь отмечает День памяти святого преподобного Сергия Радонежского – человека, изменившего русскую Церковь и даже саму русскую историю. Это один из самых любимых православных святых. В любом храме можно найти его образ. А в Троицево-Сергиевой лавре всегда не иссякает очередь паломников, которые пришли поклониться его мощам и помолиться ему. Мощи преподобного покоятся в древнем Свято-Троицком соборе, который очень легко найти: именно туда направляется большинство людей, входящих на территорию лавры через главные ворота.

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«Сергий Радонежский несомненно был самой яркой фигурой XIV века на Руси. Более того, XIV век – это век Сергия, прорыв духовной жизни на Руси на новую высоту», – эти слова принадлежат филологу, литературному критику и публицисту Виктору Топорову.

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И, действительно, Сергий Радонежский до сих пор считается одним из величайших подвижников земли русской. Он основал Троицкий монастырь под Москвой, который через века превратился в Троице-Сергиеву лавру. Он стал первым русским духовным мыслителем. Он учил, что не обязательно уходить в монастырь, чтобы обрести Царствие Божие, а важнее нести в себе любовь к людям.

Путь любви инока Сергия

«Преподобный Сергий Радонежский – один из лучших представителей нашего народа, который стоял у истоков его формирования после татаро-монгольского ига, точнее тогда, когда это иго стало немного ослабевать, – сказал MIR24.TV ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института священник Георгий Кочетков. – Он сыграл огромную роль в нашей истории. Он был человеком духовным, заботился о качестве жизни и собирал церковь, но он собирал и народ, общество, помогал становлению русского государства».

«Преподобный Сергий тонко чувствовал, что начинать всегда надо с себя, с обретения каких-то внутренних качеств. Это было особенно важно именно в XIV веке, потому что тогда главная опасность, которая грозила всему русскому народу, заключалась в том, что после татаро-монгольского ига люди были духовно надломлены. Они даже не столько были угнетены экономически или политически, сколько были порабощены духовно, а с этим бороться трудно», – говорит Георгий Кочетков.

Этот свой духовный труд Сергий Радонежский начал с детства. Есть предание о том, как ему трудно давалась книжная наука. Даже совсем не давалась, так бывает с детьми. Но потом произошел известный случай, который прекрасно изображен на полотне художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею», когда ему явился старец, и Сергий – тогда еще Варфоломей – стал учиться очень хорошо. По словам священника, это уже было какое-то преодоление себя, своей замкнутости. Ведь когда люди плохо учатся? Тогда, когда у них плохой контакт с другими людьми, с природой и самими собой. Когда у человека всё в порядке, то человеку всё интересно, и поэтому он учится очень хорошо.

Сергий как раз решил эту проблему – он смог почувствовать себя не просто каким-то винтиком, а тем, кто готов вносить в жизнь творческий вклад. Ведь самое главное и самое интересное для человека – это жить в творческом духе, быть открытым, быть готовым проявлять любовь и доверие ко всем людям. И для преподобного Сергия это как раз было характерно. В житиях есть самые разные эпизоды, которые это подтверждают: он находил общий язык и с простыми людьми, и с князьями, и даже с природой.

«Человек призван жить в любви и к другим людям, и к себе, и к Богу, и к природе, и ко всему живому миру. Мы это слышали, наверное, с детства, но, к сожалению, редко об этом вспоминаем. Когда у человека в сердце есть настоящая любовь, он готов жертвовать собой и своим. Такова природа любви», – говорит Георгий Кочетков.

Как путь любви Сергий довольно рано выбрал иноческий путь, что для нашего времени может показаться странным, но в XIV веке это как бы носилось в воздухе. Он еще очень молодым человеком уходит в лес, и надо хорошо понимать – не от ущербности, а наоборот, из желания богатства и полноты жизни. В те времена, когда люди жили под игом, они заразились рабским духом. И уход от мира означал уход от рабского духа.

Сергий осваивает монашескую жизнь, шаг за шагом обретает опыт, и постепенно к нему приходят люди. Он помогает им разрешать те вопросы, которые в нем созрели, в которых он чувствует себя сильным. Так и появляется община и общежительный монастырь, в котором он жил с этой общиной, с большой семьей монахов. Это были очень разные люди, совсем не всегда идеальные.

Как святой собирал русские земли?

Преподобный Сергий был одареннейшим человеком. Это видно из самых разных сторон его жития. Так, он поддерживает идею собирания русских земель. Тогда это было очень актуально: раздробленность и вражда людей друг с другом, недоверие – это то, что мы прекрасно знаем по нашей жизни, и что так мешало тогда освободиться от внутреннего рабства. Сергий изгонял этот червь духовного индивидуализма, когда каждый только сам за себя, думает только о своей выгоде и больше никому доверять не хочет. Это надо преодолеть изнутри, это нельзя сделать только дисциплинарными методами.

Люди чувствовали в нем эту веру, что за этим человеком нужно идти. В этом-то вся и суть, что люди могут быть объединены не внешними скрепами, а таким внутренним, сердечным единством. Такой внутренней скрепой может быть доверие, любовь, вера, надежда, дух свободы и истины. Как потом скажет один автор в связи с явлением иконы Андрея Рублева «Святая Троица», и эту мысль тоже приписывают Сергию, «взиранием на Святую Троицу» можно «преодолевать ненавистную рознь мира сего».

«Доверие ко всем ближним! Без разбора – и к тем, кто к тебе добр, и к тем, кто к тебе не очень добр, сделал он тебе что-то хорошее или делать не собирается. В этом как раз тайна христианской жизни. Ты даешь авансы любви и доверия другому. И вас это соединяет, потому что люди склонны отвечать тем же. Они не всегда готовы сами проявить инициативу. Но ответить им легче», – рассказывает Георгий Кочетков.

Была ли встреча с князем Дмитрием Донским?

Предание о встрече святого Сергия с Дмитрием Донским и благословение князя на битву, по словам отца Георгия, – скорее образ объединения народа, чем исторический факт. Здесь недостаточно исторических источников, очень много спорного, некоторые современные историки даже ставят под сомнение, была ли встреча преподобного Сергия с князем Димитрием Донским, и посылал ли он иноков на войну. Но безусловно, преподобный Сергий был человеком, который вдохновлял на единство и на преодоление последствий ига.

Важно, что это было действительно вдохновением для людей. Они поняли, что просто жить, копаясь в земле, занимаясь только своими текущими делами, нельзя! Что народ должен иметь какую-то более значительную и высокую цель перед собой, отвечать за качество своей жизни во всех измерениях – социальном, духовном, экономическом, политическом, каком угодно.

«В наше время мы не много, но знаем в церковной среде таких людей, которые могут повести за собой, объединить народ, – говорит Георгий Кочетков. – Таким человеком был отец Павел Адельгейм, убитый в Пскове пять лет назад. И отец Александр Мень, убитый в 1990-м году. Таким человеком церкви был академик Сергей Сергеевич Аверинцев.