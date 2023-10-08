«Смыло целый город». Что натворило Курильское цунами в 1952 году

Курильское цунами 1952 года считается одним из самых масштабных природных бедствий двадцатого столетия. В ночь с 4 на 5 ноября город Северо-Курильск, где проживало около 6 тысяч человек и несколько поселков, был полностью уничтожен цунами, вызванным землетрясением. На тот момент в СССР не было системы оповещения населения о стихийных бедствиях, поэтому люди не были готовы к такому ЧП.

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В ночь с 4 на 5 ноября жителей Северо-Курильска разбудило сильное землетрясение магнитудой 7 баллов. Через несколько минут землетрясение прекратилось, и никто не ожидал последующего цунами. Однако после первой волны, высотой всего 8 метров, последовали вторая (до 15 метров) и третья. Люди, спускавшиеся вниз за своими вещами, оказались беззащитными перед натиском волн.

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В отчете начальника Сахалинского управления милиции подполковника Смирнова (начало декабря 1952 года) описывается спасение пострадавших от цунами. Те, кто успел, в одежде бежали к высоким холмам, чтобы укрыться от океанских волн.

Вторая, более мощная, волна цунами сносила и кружила в водовороте многотонные тракторы, грузовики и станки. Сносило в ледяную (4 – 6 градусов) океанскую воду и тысячи людей. Потом выбрасываемые на сушу трупы хоронили всю зиму. В справке Смирнова говорится о 1790 погибших (около 1200 человек – жители Северо-Курильска). Почти все трупы, за исключением нескольких, смыло в море.

Начальник Камчатской вулканологической станции АН СССР Борис Пийп писал в своем дневнике в декабре 1952 года: «… на Северо-Курильск примерно через 40 минут после первого сотрясения надвинулись две сейсмические морские волны. Первая только залила первые самые низко расположенные дома, вторая была, как потом выяснилось, 10 м, которая и причинила главные бедствия. Радиостанция непрерывно передавала SOS, но как-то бестолково, так, что Петропавловск ничего не мог понять…».

Как утверждает доктор физико-математических наук Виктор Кайстренко, изучавший историю трагедии, от города почти ничего не осталось, уцелели только окраины Северо-Курильска, расположенные на больших высотах. От города сохранились лишь два бетонных сооружения – ворота стадиона и бетонный памятник Герою Советского Союза летчику Талалихину. Северо-Курильск представлял собой пустыню, припорошенную первым снегом.

Будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий, тогда военный переводчик, писал своему брату Борису о командировке на остров Шумшу (северная группа Курильских островов) – остров тогда также перемололо цунами. Оставшихся в живых жителей островов Парамушир и Шумшу (там проживали 10,5 тыс. человек, помимо военнослужащих воинских частей) эвакуировали к началу 1953 года. Краеведы считают, что жертвами цунами 1952 года стали не менее 8 тыс. человек, включая почти 2 тысячи детей.[С-BLOCK]

Сколько погибло военнослужащих, неизвестно до сих пор – военно-морской архив был рассекречен, а на армейских документах по сию пору лежит гриф «Секретно». Цунами унесло жизни сотен солдат и офицеров, последствия стихии, по отчетам милиции, спровоцировали случаи мародерства. В одном из разрушенных океанскими волнами учреждений мародеры взломали сейф и украли 270 тысяч рублей.

Научный отчет сейсмологов академии наук долгое время был единственным доступным документом о курильском цунами. В бюллетене Совета по сейсмологии Института физики земли АН СССР (1958 год) говорилось, что «цунами 5 ноября 1952 года двигалось с востока, входя вначале в широкую часть Второго Курильского пролива. Далее к северу пролив сужается. Берега здесь низменны и имеют извилистые очертания, населенные пункты находятся у поворота берегов. Все это должно было вызвать повышение высоты цунами и усилить его разрушительное действие...».

По мнению сейсмологов, курильская катастрофа была обусловлена географией и геологией тех мест: вдоль восточного побережья камчатского полуострова и Курильских островов расположено звено тихоокеанского пояса высокой тектонической активности.

По мнению заведующего лабораторией цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова, Евгения Куликова, на Курилах существует так называемая область субдукции, где обычно происходят самые страшные землетрясения – океаническая плита, движущаяся по направлению к материковой евро-азиатской, подползает под нее, вследствие чего возникает трение плит. Курильская гряда, Алеутские и Японские острова – это зона подобных сильнейших стихийных природных явлений, где наибольшая скорость у океанской плиты (порядка 10 см в год, по подсчетам современной техники), провоцирующая мощные землетрясения и следующие за ними цунами.

Цунами было вызвано землетрясением на Камчатке, глубина очага, располагавшегося под морским дном, – 30 км. По количеству выделенной энергии камчатское землетрясение 1952 года многократно превосходило ашхабадское 1948 года. В ХХ веке в северной Евразии оно было исключительным по своей силе. Огромная материковая зона в этом месте пришла в движение и возбудила волны в океане. Самая огромная из них была в высоту более 20 м.