Ученые выяснили маршрут первых людей, покинувших Африку

Исследование, проведенное британскими исследователями из Университета Саутгемптона, а также их коллегами из Китая, Иордании, Австралии и Чехии, показало, что первые люди, покинувшие Африку, преодолели пустыню и отправились в Евразию через Синайский полуостров и Иорданию.

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Это произошло более 80 тысяч лет назад. В ходе исследования было обнаружено, что в то время существовал "хорошо проложенный коридор", который позволял охотникам-собирателям проходить в Западную Азию через Левант и в Северную Аравию через Иорданию.