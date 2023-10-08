Ученые выяснили маршрут первых людей, покинувших Африку
Исследование, проведенное британскими исследователями из Университета Саутгемптона, а также их коллегами из Китая, Иордании, Австралии и Чехии, показало, что первые люди, покинувшие Африку, преодолели пустыню и отправились в Евразию через Синайский полуостров и Иорданию.
Это произошло более 80 тысяч лет назад. В ходе исследования было обнаружено, что в то время существовал "хорошо проложенный коридор", который позволял охотникам-собирателям проходить в Западную Азию через Левант и в Северную Аравию через Иорданию.
Эти результаты подтверждают предыдущие научные данные, полученные при изучении Аравии. Ученые предполагали, что сухопутный маршрут, который сейчас является частью пустыни, был популярным у Homo Sapiens, которые двигались на север. Это открытие имеет большое значение для нашего понимания миграции древних людей и их адаптации к новым условиям.