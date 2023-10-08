Какой цвет считается самым уродливым в мире

Каждый год Pantone, ведущий институт цвета, определяет самый важный и модный оттенок, который будет ориентиром для дизайнеров, декораторов и всех, кто работает с яркими визуальными образами. В прошлом году красный цвет был главным, а в этом году Pantone выбрал два основных оттенка - "безупречный серый" и "сияющий" желтый. Однако есть цвет, который никогда не станет лидером. В каталоге Pantone он обозначен кодом 448C.

Австралийское маркетинговое агентство GfK провело опрос среди тысячи респондентов, в котором они должны были выбрать наиболее некрасивый оттенок. Однозначный выбор пал на цвет, который находится между зеленым и коричневым. Люди отметили, что этот цвет напоминает им жижу, смолу и даже смерть. Такие негативные ассоциации понятны, так как цвет 448C похож на болотный, но выглядит еще более "грязным". В палитре Pantone этот цвет называется "непрозрачный куше", но обычному человеку это название мало что говорит. Зачем же австралийцы провели такой эксперимент? Они хотели отвратить местных жителей от курения.

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Маркетологи GfK решили узнать у курильщиков, какой цвет они считают наиболее неприятным, чтобы впоследствии использовать его для окрашивания пачек сигарет.

Так Pantone 448C с огромным отрывом вышел на первое место. Затем цвет действительно нанесли на обычную упаковку сигарет в Австралии, где также указана стандартная информация о вреде для здоровья. Результат не заставил себя долго ждать: продажи сигарет и вправду упали! Спустя несколько месяцев примеру Австралии последовала и Великобритания. Там вступил в силу закон, согласно которому сигаретные упаковки, выполненные в цвете 448С, являются обязательными. Борьба с курением, разумеется, требует и других мер, но «цветовой эксперимент» оказался столь успешным, что обратил на себя внимание самого руководства Pantone.