Медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков в Башкирии: видео

Рыбаки из Оренбурга встретили в башкирском водохранилище медведя, косолапый вынырнул в нескольких метрах от лодки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургский городовой».

Инцидент произошел на Юмагузинском водохранилище, двое рыбаков шли на моторной лодке к берегу, когда перед ними неожиданно вынырнул медведь. Хищник тоже направлялся в сторону суши и людей испугался, к лодке косолапый подплывать побоялся, лишь внимательно оглядел мужчин.