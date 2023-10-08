В турецкой провинции запретили тысячелетнюю традицию
Теперь, в соответствии с Законом о проступках, владельцев торговых точек, которые криками зазывают покупателей, чтобы увеличить продажи, будут штрафовать. Власти считают, что призывы в стиле «приходите за помидорами» или «сестрица, сочный лимон» должны уйти в прошлое.
Торговцев о новом требовании закона предупреждают полицейские, инспектирующие рынки Антальи.
Нарушителям запрета грозит штраф 1295 лир за каждый крик (примерно 50 долларов). Если в течение 1 года торговец получит три штрафа за это нарушение, то ему будет запрещено открывать магазин в течение трех недель.