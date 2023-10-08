Какую солдатскую еду больше всего ненавидели советские военные

Экономический фактор

Согласно данным сборника Госкомстата СССР "Торговля" за 1975 год, перловая крупа стоила 26 копеек за килограмм, в то время как гречневая была в два раза дороже. Рис стоил еще больше - 88 копеек за килограмм. Как отмечает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов , исследования солдатского рациона в СССР проводились специальным НИИ. При изучении вкусовых и питательных качеств пищи для военнослужащих также учитывалась экономическая составляющая: перловую крупу необходимо было запасать не только для нужд действующей армии, но и на случай мобилизации призывников в чрезвычайных ситуациях. В этом смысле самая доступная перловая крупа идеально подходила.

Полезная, но на любителя

Как считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург , комментировавший в 2011 году «вывод» перловки, пшена и овсянки из рациона военнослужащих российской армии, у перловой каши есть важные диетологические преимущества – обладая невысоким гликемическим индексом (уровнем содержания углеводов), она длительное время поддерживает ощущение сытости, что для солдата неплохо. Не стоит сбрасывать со счетов и экономическую составляющую – перловка была, есть и будет самой дешевой крупой. Однако, по мнению Гинзбурга, при сравнении полезных свойств перловки, гречки и риса у «шрапнели» нет особых преимуществ – если в солдатском рационе будет достаточно блюд из других круп, меню военнослужащих останется здоровым и питательным. С 2011 года перловка в ВС РФ используется только в рассольниках или мясных консервах.

Почему ее так ненавидели

На армейских форумах и в блогах бывшие военнослужащие Советской армии, рассказывая, почему они не любили перловую кашу, едины во мнении: перловка чаще всего была «резиновая», невкусная, недоваренная или переваренная. А если ее еще и сдабривали комбижиром, есть «шрапнель» не хотелось совсем. Современные призывники, как отметили в Минобороны РФ, дома чаще всего вообще никогда не пробовали перловую кашу, поэтому с непривычки не ели ее и в армии. Вдобавок в министерство посыпались массовые жалобы от родителей, обеспокоенных недоеданием их сыновей – перловкой солдат кормили почти каждый день. Поэтому с этой крупой в российской армии все же решили расстаться – от греха подальше. В Советской армии перловку всегда готовили на скорую руку – и в Великую Отечественную (тогда, по понятным причинам, было не до соблюдения кулинарных технологий), и в мирное время – армейскими поварами в воинских частях служили солдаты-срочники, которые меньше всего думали о вкусовых качествах будущего блюда, которое необходимо приготовить в сжатые временные сроки на сотни человек. Один из самых известных русских историографов кулинарии Вильям Похлебкин в своей «Большой кулинарной энциклопедии» в статье в защиту перловки отмечал: перед варкой перловой крупы ее надо сначала вымочить в холодной воде не менее 10 – 12 часов (можно оставить с вечера на ночь). А потом в водяной бане перловая каша варится не менее 6 (!) часов. Похлебкин пошутил про общепит (армейская кухня тоже в некотором роде предприятие общественного питания): если повара начинают готовить перловую кашу для большого количества едоков, то этот день им надо засчитывать как выходной.