В Чикаго около 1000 перелетных птиц врезались в небоскреб

В Чикаго около тысячи перелётных птиц погибли всего за один день, врезавшись в небоскрёб. Об этом в воскресенье, 8 октября, пишет Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

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По данным издания, причиной массовой гибели стало сразу несколько обстоятельств: в настоящий момент у птиц начался период миграции, в тот день шёл дождь, что вынудило их лететь на меньшей высоте, а в здании проводились выставки, поэтому оно было подсвечено.