Почему Петр I назвал битву при Лесной «матерью Полтавской баталии»

Среди побед русского оружия есть такие битвы, которые впоследствии затмили более грандиозные сражения. Но от этого их значение меньше не становится, поскольку, подчас, без них не могло бы случиться событий, которыми мы заслуженно гордимся. Так 315 лет назад случилось с битвой при Лесной, которую Пётр I называл «матерью Полтавской баталии».Произошла она 9 октября (28 сентября по Юлианскому календарю) 1708 года у небольшой деревушки Лесная, которая теперь находится в Могилевской области Белоруссии. В результате неё был разбит шведский корпус генерала Адама Левенгаупта, но самое главное – захвачен весь обоз, который направлялся к основной армии. В результате под Полтавой солдаты Карла XII сражались голодными и оборванными.

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Северная война, которую в 1700 году начали Россия, Саксония, Дания и Речь Посполитая со Швецией сразу стала для союзников неудачной. На стороне Карла выступили Англия и Голландия, чей флот помог молодому и наглому монарху захватить Копенгаген и вывести из строя Данию.

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Затем он разбил неопытную и разношерстную армию русских под Нарвой, после чего посчитал, что Россия не представляет опасности. И побежал сделать то же самое с саксонским курфюрстом и польским королем Августом, которого считал более достойным противником. Изящный и изысканный саксонец, в отличие от этих варваров столь же галантно удирал от шведов, всячески уклоняясь от любой битвы.

С тех пор Карл гонялся за ним по всей Европе. Это дало возможность Петру провести реформы и создать уже по-настоящему боеспособную армию, были отвоеваны те же Нарва, северо-западные русские земли, основан Санкт-Петербург.Но 1708 год выдался для России самым сложным и кризисным. Карл, наконец-то перестал носиться с Августом и понял какую угрозу ему представляет восточный враг. Король двинул всю свою армию на Смоленск и Москву. Но она была уже достаточно потрепана, ей нужны были военные и съестные припасы. Поэтому из Прибалтики на соединение с основными силами выдвигается корпус генерала Левенгаупта.

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Официально он насчитывал 16 тысяч человек, в реальности несколько меньше, по некоторым данным, которые приводят современные историки, в корпусе под Лесной было 12950 человек. Но это тоже очень много и соединись с основными силами, то армия Карла увеличилась бы чуть ли не на треть.

Но самое главное Левенгаупт должен был привести обоз. На выходе он состоял из 1300 фур, но к нему очень быстро прибилось множество маркитантов и авантюристов в надежде поживиться добычей на поле боя. В результате обоз достиг почти 8 тысяч повозок. И вот вся эта неповоротливая армада потащилась из Прибалтики к Днепру, в день проходили не более 8 км.

А солдатам Карла, между тем, стало совсем голодно. Поэтому он отказывается от мысли идти в зиму к Москве и сворачивает на обильную Украину. К тому же, готовивший предательство гетман Мазепа обещал, что короля там отменно покормят. Путь для Левенгаупта удлинился.

Русские пристально следили за Карлом и Левенгауптом. Впрочем, «пристально» — это громко сказано, разведка была хуже некуда. Но примерное направление движения корпуса Петр понимал, как было и понимание – им нельзя дать соединиться. Поэтому в начале сентября на военном совете в Соболево под Смоленском было принято решение разбить шведского генерала.Для этого был создан отряд, который получил название «корволант» — от французского corps volant, что дословно и переводится как «летучий корпус». Он состоял из 7792 человек, это была кавалерия (10 полков) и подсаженная к ним гвардейская пехота (10 батальонов), плюс 30 пушечек. Возглавили отряд сам Петр и Александр Меншиков. Кроме того, в районе маршрута обоза действовал конный отряд генерала Боура в четыре тысячи человек.Левенгаупта обнаружили у деревни Лесная, которая в то время входила в состав Речи Посполитой. Правда, вначале Петр промахнулся и проскакал мимо шведов, заметно севернее, до Орши, – про разведку мы уже сказали. Потом две недели нагонял, но со второй попытки попали в цель. Обнаружил их Меншиков и сообщил, что войска там больше, чем рассчитывали. Боура велели срочно идти на подкрепление.

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Несколько дней прошли в стычках. Левенгаупт как раз готовился переправиться через реку Сож и тогда, как считали обе стороны, ему открывался уже прямой путь до Карла. На этом все задачи и строились, одним — переправиться, вторым – не дать этого сделать. Левенгаупт, похоже, избегал генерального сражения, но этого точно не известно. Хотя силы были практически равны – 12 на 12 тысяч, да и то у русских столько станет только после подхода отряда Боура.Утром 9 октября (28 сентября) русские войска построившись двумя колоннами начали наступление на позиции шведов, которые занимали более выгодные для обороны высоты, оно продолжалось до 11 часов. До рукопашной не дошло, но зато вовсю палили из ружей. И тут выяснилось, что русские делают это лучше. Шведские части были отброшены за перелесок и открылся оперативный простор для основной части битвы – уже можно было для этого построить войска как полагается, а не тесниться узкими колоннами.С 13 часов началась вторая часть битвы при Лесной. Подошедший отряд Боура сумел оттеснить шведов и захватить мост через речку Леснянку, отрезав противнику путь к отступлению. Но вернувшийся шведский отряд сопровождения обоза, а это несколько тысяч, вновь его отбил.

К 19 часам обе стороны выбились из сил, к тому же уже наступили осенние сумерки. Бой прекратился. Утром следующего дня Петр планировал возобновить сражение, но тут выяснилось, что шведы не стали дожидаться окончательного разгрома и в темноте покинули свой лагерь.

Можно было при полной боевой амуниции броситься догонять врага, но Петр запретил это делать. Он полагал, что после вчерашнего фактического поражения отступление Левенгаупта перерастет в бегство. Так и случилось.Генерал, желая спасти как можно больше живой силы, приказал всем пешим сесть на обозных лошадей, а сами повозки со всем добром бросить. Таким образом, кто мог, ускакали. Но при этом началась паника и бегство, было много дезертиров. Как организованная военная сила шведский корпус перестал существовать.Русская армия, как потом подсчитали историки, потеряла 1111 человек убитыми и 2856 ранеными. Шведские потери – 6500 убитыми и ранеными. Захвачено 17 штандартов, 20 тысяч ружей, 6 тысяч бочонков с порохом и 600 тысяч талеров деньгами.