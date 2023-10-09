Редчайшую монету продали за 950 000 рублей

50-центовик был отчеканен к 200-летнему юбилею прибытия так называемого Первого флота — 11 кораблей из Великобритании, которые привезли в Австралию первых колонистов. В 1988 году все австралийские монеты номиналом 50 центов чеканились с изображением корабля Первого флота, розой ветров и очертаниями континента с одной стороны и профилем Елизаветы II — с другой. Однако неизвестное количество монет были отлиты с ошибкой — вместо корабля на них стандартно был изображен герб страны.