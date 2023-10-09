Подросток из Индии сложил достопримечательности из игральных карт

Юный индиец потратил 143 тыс. игральных карт на создание нескольких известных сооружений своего родного города – Калькутты. Он построил Дом писателей, Минар Шахид, стадион Солт-Лейк и собор Святого Павла, передает телеканал «МИР 24».

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В длину карточный комплекс 15-летнего студента Арнава Дага достиг 12,21 метра, в ширину – 5,08 метра, в высоту – 3,47 метра. Каждую карту он ставил вручную, не используя скотч и клей, и завершил свое творение за 41 день – при этом он успевал посещать учебу. Подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса за создание крупнейшего комплекса сооружений из игральных карт.

По словам молодого человека, он с трудом нашел подходящее место для своей работы. Во время «строительства» у него частично обрушился собор Святого Павла и полностью рассыпался Шахид-Минар. Он признался, что ему приходилось много импровизировать.

Арнав увлекается карточными домиками с восьми лет. Во время пандемии коронавируса он более плотно занялся своим хобби, улучшив свои навыки. Подросток планирует и дальше строить архитектурные достопримечательности из карт.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Брайану Бергу, который соорудил из карт копии трех отелей Макао. Их длина составляла 10,39 метра, ширина – 3,54 метра, высота – 2,88 метра, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.