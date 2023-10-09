Что такое экзорцизм и как из людей изгоняют бесов

Экзорцизм — религиозный обряд или практика изгнания демонов, злых духов и других потусторонних сущностей из тела человека, которого считают одержимым. Простыми словами, это ритуал изгнания бесов.

© Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

Экзорцизм знаком человечеству с древних времён и встречался почти во всех религиях: христианстве (как в православии, так и в католицизме), исламе, иудаизме. Неважно, какая была религия, издавна любое необъяснимое и неадекватное поведение воспринимали как что-то пугающее, потустороннее и несущее опасность.

Видео дня

В разных частях планеты «одержимость» имела почти одинаковые признаки и симптомы:

«Одержимый» мог терять власть над телом — появлялись тики, судороги, припадки, корчи, даже менялся голос.

Человек под натиском «злого духа» начинал сквернословить, богохульствовать, быть злым, агрессивным, вести себя полностью неадекватно.

Все это говорило о том, что человек «одержим», а значит, злого духа нужно изгонять и проводить специальный обряд.

Человека, который якобы способен изгнать демона из человека, называют экзорцист.

История экзорцизма

Об изгнании злых духов из человека говорили ещё до нашей эры. Способов было большое множество, почти в каждой стране и в разное время они были своими.

Например, в Древнем Египте над «одержимым» читали молитвы и специальные заклинания, в античной Греции поили святой водой, в Вавилоне бесноватых окунали в воды реки Тигр. Занимались этим шаманы, колдуны, жрецы. Но с течением веков практикой изгнания бесов стали заниматься священники и религиозные служители.

Христиане уверены, что первым экзорцистом был Иисус Христос. Он излечил больного, а бесы, которые вышли из одержимого, вселились в стадо свиней и убили их, а после этого власть демонов над людьми прекратилась. Это упоминается в Библии.

Помимо прочего, христиане считают, что апостолы тоже могут изгонять дьявола, эту силу и дар они получили от Христа.

Экзорцисты применяли молитвы, голод, запахи благовоний и т. д. А позже стали применять еще и соль, хотя в Средние века в Европе это был редкий продукт.

Обряды экзорцизма

В католической церкви священник должен надеть на себя белый подризник (это специальное богослужебное облачение священника, выглядит как длинная до пят одежда с узкими рукавами) и пурпурный орарь (это длинная расшитая лента, которая надевается через левое плечо, а с концы ее свисают почти до пола).

Потом священник окропляет беснующегося святой водой, крестит крестом, а далее начинает читать Священное писание (те фрагменты, где рассказывается об изгнании бесов) и молитвы.

В определённый момент священник-экзорцист должен обратиться к демонам, а потом вслух установить правила, которым нечистая сила должна следовать. Например, священник может попросить бесов показать себя или уйти.

Секрет Фирмы

Сеанс экзорцизма заканчивается тем, что священнослужитель именем Бога приказывает нечисть покинуть тело, а потом начинает произносить специальную завершающую молитву. Если не получилось с первого раза и признаки одержимости сохранились, сеанс повторяют несколько раз.

В православной церкви чтобы изгнать злого духа используют молитвы, их называют отчитками. Саму процедуру изгнания бесов в православии называют «чином отчитки».

Перед изгнанием одержимый должен поститься. В день обряда на больного надевают нательный крест, далее священник окропляет его святой водой и окуривает ладаном. После этого начинается основная часть ритуала — чтения молитв.

Молитвы священник может читать разные — «Отче Наш», «Молитва против демонских козней», «Молитва ко Святому Духу» и т. д. Отчитка происходит долго, иногда несколько часов, пока больному не станет лучше и его тело не покинет дух.

Где в России проводят обряды экзорцизма

В России бесов изгоняют далеко не в каждой церкви. Священнослужители могут проводить этот обряд только с благословения епархиального архиерея.

Известно, что экзорцизм официально практикуется в Троице-Сергиевой лавре по благословению патриарха РПЦ. Ритуал проводил настоятель обители отец Герман (Чесноков), но в 2020 году он умер от коронавируса.

До 2020 года чин позволял заниматься экзорцизмом скандальному схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Романову). Но после заявлений священнослужителя о том, что коронавирус — это фейк и гражданам не стоит прислушиваться к власти и РПЦ, ему запретили служить, а вскоре вовсе лишили сана и отлучили от Церкви.

По данным СМИ, отчитки проводили на Ставрополье в храме Успения Богородицы, в городе Новокузнецке Кемеровской области в храме во имя Святого Иоанна Воина, занимается этим протоиерей Василий (Лихван).

В Орловской области, в посёлке Шохово обряды экзорцизма проводят в православной церкви Троицы Живоначальной. Практикует настоятель церкви протоиерей Игорь Суханов и его наставник — схиархимандрит Илий (Ноздрин) — духовник патриарха Кирилла. Об Игоре Суханове прихожане отзываются как о «сильном батюшке», а о службах пишут, что все происходило «как в фильмах».

Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

Как РПЦ относится к экзорцизму

В целом РПЦ относится к отчиткам неоднозначно и сомневается в необходимости проведения таких ритуалов. Большинство представителей церкви не считают возможным избавление от темной сущности путем разовой отчитки.

Церковь выделяет два эффективных средства борьбы с одержимостью:

Соблюдение поста.

Самостоятельные молитвы.

В 2017 году патриарх Кирилл говорил, что тем людям, которым не могут помочь психотерапевты, всё-таки стоит обратиться к помощи экзорцистов.

«Такие люди, не получив исцеления, даже облегчения своего недуга через обращение к врачам, приходят в церковь. И с глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей, читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий. И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения», — объяснил патриарх Кирилл.

В конце своего сообщения он добавил: «Как бы ни относились критически к теме присутствия темной силы в человеческой истории многие современные люди, задача церкви в том, чтобы напомнить, что эта сила реальна».

РПЦ в 2022 году задумалась о правилах отчитки изгнания бесов из верующих и подготовила проект документа, который регулировал бы этот обряд.

Из документа следует:

Совершать обряд может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея.

Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости, а чтобы отличить её от психических расстройств, священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии.

Необходимо отличать одержимость бесами от алкогольной, наркотической зависимостей и других греховных пристрастий.

Нужно уметь отличать от беснования «боязнь святыни». Это тоже одно из психических расстройств, когда одержимый болезненно реагирует на соприкосновение с крестом, святой водой и мощами.

Как это работает в католицизме

Католическая церковь в 1999 году обновила правила, касающиеся экзорцизма. Она попыталась обозначить различия между одержимостью дьяволом и физическими и психиатрическими болезнями и отклонениями.

В католицизме священники работают совместно с командой врачей, психологов и психиатров, чтобы в каждом конкретном случае, прежде чем изгонять демонов, разобраться, что именно является причиной проблемы. Затем священник попробует прочитать серию освобождающих молитв. «Основной» экзорцизм применяется лишь в крайнем случае, уточняет священник.

В Ватикане даже проводят специальные курсы ежегодные для экзорцистов. Неделю священники из разных стран осваивают мастерство изгнания бесов, изучают теологические, психологические и другие аспекты экзорцизма.

Экзорцизм с точки зрения науки

Современная наука считает одержимость не потусторонним явлением, а психическим расстройством. Одержимые люди — это жертвы ряда психических заболеваний:

маниакального синдрома,

истерии,

психоза,

эпилепсии,

шизофрении,

синдрома Туретта,

раздвоения личности.

Все симптомы бесовской одержимости почти полностью совпадают с симптомами этого списка заболеваний. Отсюда и ритуалы экзорцизма психологи сравнивают с плацебо.

В 1923 году Зигмунд Фрейд называл одержимость неврозом. Психолог считал, что люди самостоятельно создают внутри себя «демонов». По мнению ученого, одна из причин такого недуга — результат подавления желаний. Фрейд даже ввел специальный термин — какодемономания. Он означает психическое расстройство, связанное с бредом вселения в больного нечистой силы.

Доцент кафедры психиатрии Уральской государственной медицинской академии Сергей Ворошилин говорит, что в большинстве случае такое помутнение сознания, которое принимают за одержимость, связано с расстройством психики.

«Это состояние людей — некий феномен, который не раз описан в научной литературе. Его, кстати, можно вызвать искусственно. Первый способ, применявшийся в древности, — настои из трав, где есть вещества, содержащие атропин (алкалоид растительного происхождения, который при передозировке вызывает психоз, галлюцинации. — Прим. "Секрета"), — объясняет психиатр. — Ещё один способ: ритмичные движения, то есть танец, такое применяли шаманы африканских племен. Но есть категория тех, кто может впадать в состояние помраченного сознания без искусственного воздействия: это люди с некоторыми расстройствами психики».

Жертвы экзорцизма

Люди принимают психические расстройства за одержимость бесами и лечатся не лекарствами, а идут на сеанс экзорцизма. И если человек добровольно решается на обряд, то здесь может сыграть роль эффект плацебо и больному действительно может стать легче. Но нередки случаи, когда «бесов» пытаются выгнать насильно — и это оборачивается трагедией.

Одна их самых известных и жестоких историй экзорцизма связана с Анной-Элизабет Михель, 23-летней девушкой из Германии. Она росла в семье набожных католиков. В возрасте 16 лет она начала страдать приступами эпилепсии. Какое-то время состояние девушки могли контролировать медицинские препараты, но потом и они перестали помогать.

В итоге Анна придумала и поверила в то, что её телом овладел демон и ей не поможет медицинская помощь, и попросила родителей найти священников, которые могут помочь ей справиться с демонической одержимостью.

10 месяцев экзорцист морил девушку голодом и провел над ней 67 сеансов, а в 1976 году Анна скончалась. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате сильного обезвоживания и недоедания. Ещё на момент гибели девушка болела пневмонией и температурила. В общей сложности Анна 8 лет боролась с болезнью.

В России жертвами экзорцизма обычно становятся в «домашних условиях». Например, в 2020 году развернулся скандал вокруг участницы шоу «Битва экстрасенсов» Ирины Игнатенко. Ведьму обвинили в истязании ребенка. В Сети появилось видео, где двое взрослых — отец и мать девочки —держат ребенка насильно, а Ирина водит над девочкой руками и тоже держит за лоб.

Эти кадры с «изгнанием бесов» опубликовала в ныне запрещённой соцсети адвокат Сталина Гуревич. Она их получила от блогера Михаила Лидина, который занимается разоблачениями «ясновидящих». Однако сама Игнатенко заявила, что многие одержимые «являются гостями психиатрических клиник». Она же помогает им посредством импульсов, воздействия на определённые нервные окончания, голосовые связки. Она назвала это «бесогонством».

В том же году в Волгоградской области произошёл пугающий случай. Родители десятилетнего мальчика проводили над ребенком обряд экзорцизма и все это снимали на камеру. На видео видно, как мать силой держит ребенка, мажет его чесноком и обливает святой водой, ребенок при этом вырывается и кричит. Органы опеки сообщили, что проверят родителей, которые провели обряд экзорцизма.

В 2022 году младенец погиб после обряда экзорцизма, который проводили над ним его бабушка и мать. В момент трагедии дома был еще и дедушка младенца. Мужчина вспоминает: «Я был в сарае, и тут пришла моя жена, плакала. Сказала: все, Ваня, я избавилась от этого, увидела Богородицу». По итогам судмедэксперты что малыш умер в результате травм головы. Мать и бабушка нанесли ему около 40 ударов. Женщин признали невменяемыми.

Факт

Термин «экзорцизм» произошёл от греческого «экзосия», что означает «клятва». На латыни «экзорцизм» перевели как «адюре», что на русском языке означает «приносящий присягу».

Можно сказать, что ритуал экзорцизма — это скорее не изгнание дьявола, а приведение его к присяге. То есть с помощью ритуала злой дух не изгоняют, а вынуждают его действовать вопреки своим желанием и подчиняться экзорцисту.

Фильмы про экзорцистов

Мировой кинематограф снял огромное количество фильмов про экзорцизм. Вот несколько наиболее известных.

«Изгоняющий дьявола», реж. Уильям Фридкин, 1973.

Этот фильм про экзорцизм стал классикой ужастиков. Картина рассказывает о несовершеннолетней дочери известной актрисы. Девочка начинает вести себя неадекватно и пугающе. Врачи уверены в психиатрическом заболевании, а вот приглашенный священник подозревает одержимость и решается помочь ребенку.

«Экзорцист: верующий», реж. Дэвид Гордон Грин, 2023.

«Экзорцист» фильм 2023 года — прямое продолжение «Изгоняющего дьявола». События частично разворачиваются вокруг героев первой части, но появились и новые лица.

«Обряд», реж. Микаэль Хофстрём, 2011.

Молодой парень Майкл приезжает в Ватикан, чтобы стать священником. Там его отправляют прослушать лекции об изгнании дьявола, а затем приставляют к практикующему это ремесло святому отцу Лукасу. Майкл и Лукас вступают в настоящую схватку: на каждый аргумент святого отца находится контраргумент, на каждую чертовщину вполне логичный ответ.

«Синий экзорцист», реж. Тэнсаи Окамура, 2011–2014.