Как 80 лет назад были разгромлены лучшие части Гитлера

80 лет назад завершилась битва за Кавказ. 9 октября 1943 года Красная Армия закончила Новороссийско-Таманскую стратегическую наступательную операцию, рассказывает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

© Мир24

Этот памятник в селе Дзурикау появился по мотивам песни Марка Бернеса «Журавли». Его установили в память о трагической истории семьи Газдановых. Семь братьев ушли на фронт. Ни один не вернулся. «Один из этих журавлей – мой отец Дзарахмет Газданов, который меня даже не видел и не знал, что я родилась», – сказала дочь Дзарахмета Газданова Мила Доева.

Видео дня

Поселок Дзурикау расположен у подножия Большого Кавказского хребта в Северной Осетии. От Владикавказа всего в нескольких километрах. Он стал одним из последних захваченных нацистами в регионе.«Наш дом до основания был разрушен. Донесли немцам, что с этого дома против них воюют семеро, и они наш дом разбомбили. У нас ничего не осталось», – рассказала Мила Доева.

В июле 1942 года Гитлер подписал директиву №45. Немецкое командование планировало захватить Грозный, Майкоп и Баку. «Гитлеру преподносят торт, на нем углубление. Написано на немецком Каспийское море. В этом углублении находится жидкий черный шоколад. Название Баку. Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет шоколадку в виде свастики и ставит прямо на место, где написано Баку», – рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Этим тортом Гитлера угощали на день рождения. Тогда немцы еще только строили планы на Закавказье с его богатыми месторождениями нефти. 80% бензина, 90% моторных масел для Красной Армии изготавливали из бакинской нефти. А вот Гитлеру нефтяных месторождений Румынии для снабжения собственных войск не хватало.

«Это моторизованная армия. Люфтваффе, самолеты, танки, все это понимают. Нужен был большой запас горючего, топлива, ГСМ. Скажем так – кровь для техники», – пояснил член Российского исторического общества (РСО-Алания) Артемий Мириков.

Летом был оставлен Ростов-на-Дону. Немцы захватили Кубань и планировали перейти кавказские горы. Десятикратное превосходство в танках, в четыре раза больше самолетов, в два раза артиллерийских орудий и минометов. Фронт стремительно двигался к Новороссийску и Туапсе.

«Советские войска занимали оборону в горах, чтобы не дать врагу прорваться в Закавказье через перевал», – говорится в документальном кино.

За четыре месяца упорных боев советские войска уничтожили свыше 100 тысяч гитлеровцев. И на по побережье Черного моря, и по другую стороны гор наступление немецких армий заглохло.

«Советские войска уничтожили здесь лучшие части альпийские Гитлера, которые он готовил ни один год», – говорится в документальном кино с кадрами хроники.