День 10 октября в истории

Чем примечательна эта дата.

© Кадр из фильма "Зеленая миля"

Всемирный день психического здоровья

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Памятная дата ООН, установленная в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

День был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.

Смертная казнь пока не запрещена международным правом, хотя в 1989 году Генассамблея ООН утвердила Второй факультативный протокол к Международному пакту по гражданским и политическим правам, направленный на отмену смертной казни. Также ООН неоднократно принимала резолюции, содержащие призыв к государствам ограничить применение высшей меры наказания и ввести мораторий на ее исполнение.

В настоящее время смертная казнь отменена практически во всех странах, входящих в Совет Европы. В России с 1996 года действует мораторий на применение высшей меры наказания, ее альтернативой является пожизненное заключение.

По данным правозащитной организации «Международная амнистия», более 100 стран мира полностью отменили смертную казнь.

Международный день каши

Неофициальный праздник отмечается с 2009 года. Это блюдо из круп можно встретить в кухнях многих народов мира. К примеру, в Италии варят кукурузную поленту, в Северной Африке готовят кускус, в Великобритании — овсянку. В России неизменной популярностью пользуется гурьевская каша — сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, сухофруктов и цукатов.

30 лет назад (1993) на Санкт-Петербургском канале начала свое вещание телекомпания НТВ

Инициаторами создания телекомпании были журналисты Игорь Малашенко, Олег Добродеев и Евгений Киселев. В декабре 1993 года указом Президента РФ Бориса Ельцина ей был передан четвертый частотный канал и сети его распространения ежедневно с 18 часов. С 1996 года вещание на четвертой кнопке стало вестись в полном объеме.

Сегодня НТВ — крупнейший негосударственный федеральный телеканал, который транслируется во всех регионах России, а также в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки. Еженедельно НТВ смотрят около 40 миллионов россиян.

75 лет назад (1948) на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) состоялся первый успешный запуск первой отечественной баллистической ракеты — Р-1

Она была разработана под руководством Сергея Королева по образцу немецкой ракеты Фау-2. Советским инженерам удалось не только упростить технологию сборки ракеты, но и увеличить дальность ее полета до 270 километров. Также на Р-1 появилась автоматическая инерциальная система управления, разработанная под руководством Николая Пилюгина.

Ракета была принята на вооружение в ноябре 1950 года и эксплуатировалась до 1960 года.

80 лет назад (1943) Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Богдана Хмельницкого I, II и III степени

Эта награда — последний из учрежденных советских «сухопутных» полководческих орденов во время Великой Отечественной войны. Ею награждались не только командиры, но и рядовые бойцы, а также партизаны.

Авторы эскиза награды — художник Николай Москалев и график Александр Пащенко.

Первым кавалером ордена Богдана Хмельницкого I степени стал командующий армией генерал-майор А.И. Данилов за успешное командование при освобождении города Запорожье.

Всего было произведено порядка восьми тысяч награждений орденом. Из них знаком первой степени — свыше трехсот, второй степени — более двух тысяч, третьей степени — более пяти с половиной тысяч.

105 лет назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О введении новой орфографии»

В январе 1918 года был издан декрет Народного комиссариата просвещения РСФСР «О введении нового правописания». Из русского алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І (и десятеричное), а вместо них вводились соответственно: Е, Ф, И. Твердый знак исключался в конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака. Также были изменены правила написания приставок, оканчивавшихся на з и с, и некоторых окончаний.

Декрет предписывал всем правительственным и государственным изданиям «печататься согласно новому правописанию», а школам внести соответствующие изменения в обучение грамоте. Однако документ Наркомпроса воспринимался больше как рекомендательный, и поэтому 10 октября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР декретом «О введении новой орфографии» распространил его положения на «все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т. п.), все документы и бумаги».

60 лет назад (1963) вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (также известен как Московский договор)

Его подписанию предшествовали длительные переговоры СССР с Великобританией, США и Францией, которые начались в 1958 году в Женеве по инициативе Советского Союза. 5 августа 1963 года Договор был подписан представителями трех ядерных держав — СССР, США и Великобритании, а 8 августа документ был открыт для подписания другими странами одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 10 октября 1963 года Московский договор вступил в силу.

Документ запрещает испытания ядерного оружия в атмосфере, за ее пределами, включая космическое пространство, под водой, включая территориальные воды и открытое море. Помимо этого, установлен запрет на проведение любых ядерных взрывов, при которых происходит выход радиоактивных продуктов за пределы национальной территории.

В настоящее время участниками Договора является более 130 стран мира.

155 лет назад (1868) началась Десятилетняя война — первое вооруженное выступление кубинского народа против испанских колонизаторов

В этот день в провинции Орьенте началось восстание плантаторов под руководством Карлоса Мануэля де Сеспедеса. Вооруженная борьба охватила всю восточную часть острова. В 1869 году была принята Конституция, провозгласившая Кубу независимой федеративной республикой, избран президент, сформированы правительство и парламент. В 1870 году на Кубе было отменено рабство.