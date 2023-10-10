«Городомля». Что происходило на самом секретном острове СССР
После окончания войны на острове Городомля, расположенном на озере Селигер, был учрежден филиал НИИ-88. Один из ведущих ученых этого филиала и руководителей его проектов был Гельмут Греттруп, правая рука известного немецкого конструктора Вернера фон Брауна.
После поражения нацистской Германии американцы приложили все усилия для поиска Вернера фон Брауна и его правой руки Гельмута Греттрупа. Им удалось переманить первого к себе, однако второй согласился на предложение советской стороны, объяснив, что ему будет комфортнее находиться вместе с двумя "медведями" в СССР, а не в Америке. В 1946 году более 200 немецких специалистов вместе со своими семьями переехали в Советский Союз. Сначала их разместили в санаториях Подмосковья, а затем доставляли на работу в институты, расположенные в Химках, Монино и Подлипках. Однако такое расположение дел вызвало возмущение заместителя наркома НКВД Ивана Серова, который потребовал изоляции вражеских ученых на острове Городомля на озере Селигер.
Причина такого решения заключалась в том, что остров был отделен от суши широкими проливами, что делало его практически недоступным для посещения и, тем более, незаметного покидания. Власти беспокоились не только о возможных побегах немецких ученых, но и о сохранении конфиденциальности проводимых исследований. Поэтому Городомля в этом смысле и вправду был почти идеальным местом. К тому же в прежние времена на острове размещался научно-исследовательский институт по борьбе с опасными заболеваниями скота. НИИ ликвидировали, а здания и постройки остались. Немецкие специалисты занялись обустройством территории и жилищ, а производственные корпуса были оснащены различным оборудованием, вывезенным из Германии.
Созданные лаборатории и научно-исследовательские подразделения, созданные на острове Городомля, получили статус филиала No 1 НИИ-88, располагавшегося в Подлипках. Возглавил немецкий коллектив филиала Гельмут Греттруп. По мнению Татьяны Васиной, автора издания «ВПК СССР», Греттруп был лучшим специалистом по электронике в немецком ракетном проекте. В научно-исследовательском центре в Пенемюнде, где под началом Вернера фон Брауна была создана первая в мире баллистическая ракета Фау-2, Гельмут Греттруп занимал должность руководителя Группы управления баллистических и управляемых ракет. Так что Греттрупа можно смело назвать самым крупным представителем германского проекта, согласившегося сотрудничать с СССР.
Неудивительно, что именно немецким специалистам в 1947 году было поручено сконструировать ракету более мощную, чем Фау-2. Проекту был присвоен индекс «Г», а его руководителем стал Греттруп. Уже в сентябре того же года проект Г-1 был вынесен на суд научно-технического совета НИИ-88. Впоследствии ракета была усовершенствована. Например, дальность ее увеличилась с 600 до 800 км., а точность попадания составляла 3 км. Далее последовал проект Г-2, плодом которого стала ракета, способная доставлять боеголовку весом в тонну на расстояние более 2500 км. Проект Г-4 уже предусматривал разработку ракеты-носителя дальностью 3000 км. и боевой нагрузкой в 3 тонны. Потом была более мощная ракета Г-5, для повышения грузоподъемности которой немцы предложили разместить вокруг центрального блока 4 боковых.
Однако большинство проектов немцам так и не дали довести «до железа». Инженер Станислав Зигуненко утверждает, что все разработки Гельмута Греттрупа и его германских коллег были использованы советскими специалистами. Дело в том, что в Подлипках параллельно с работой Греттрупа также создавались ракеты. И всякий раз для реализации первенство отдавалось советским проектам. Так, многие идеи, заложенные в проект Г-1, были скопированы в советских проектах с индексом «Р»: несущие баки, переднее расположение бака с окислителем, управляемое по радио выключение двигателей. Впрочем, некоторые немецкие разработки были признаны лучшими, но реализовывать их все равно не давали, нередко ссылаясь на «технические причины».
Когда из немецких ученых уже было «выжато все, что можно», начал назревать вопрос о ликвидации филиала No 1 НИИ-88. В октябре 1950 года филиал действительно прекратил свою деятельность, а правительством было принято решение об отправке Гельмута Греттрупа и других ракетчиков на родину. Одним из инициаторов всего этого был конструктор Сергей Королев. Сын Никиты Хрущева, Сергей, слова которого приведены в книге Валентина Симоненкова «Судьбы ученых в сталинских спецтюрьмах», рассказывал: «Королев всеми силами пытался потопить немца Греттрупа, который сделал лучшую ракету, чем его Р-2». Как бы то ни было, в 1953 году Греттруп вернулся в Германию, где его уже не допустили к работе над ракетными технологиями, поэтому остаток жизни он занимался электронными банковскими системами.