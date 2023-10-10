Художник Луи Жанмо всю жизнь писал один цикл работ
В Музее Орсе показывают полный цикл из 34 работ, живописных и большеформатных графических, созданных в середине XIX века романтиком-спиритуалистом Луи Жанмо на сюжет о путешествиях и страданиях души.
Луи Жанмо (1814–1892) не слишком известный живописец, посвятивший всю свою жизнь одному циклу картин — иллюстрациями к им же написанной поэме. Художник учился у Энгра, но вскоре разочаровался в сухом академизме и создал собственную версию романтического спиритуализма. Его работы перекликаются с произведениями предшественников, таких как Уильям Блейк, Франсиско Гойя или Филипп Отто Рунге, современников-прерафаэлитов и даже поздних символистов, например знакомого с ним Одилона Редона. «Поэму души» автор начал в 1835 году и продолжал до 1881 года. Она включает 34 визуальных произведения, разбитых на 2 цикла, и поэму из 2814 строк.
Начальные 18 полотен повествуют о первых годах души, представленной в виде юноши, на небесах и на земле. Эта часть цикла обычно демонстрируется в постоянной экспозиции Музея изящных искусств в Лионе. Первые работы из нее были показаны на Всемирной выставке в 1855 году. Вторая часть — крупноформатные рисунки углем, более хрупкие и трагические. Они рассказывают о несчастьях и искушениях души. Полностью цикл наши современники увидят впервые. Видевший его в начале ХХ века Анри Фосийон, директор лионского музея, описал цикл как «самое замечательное, самое связное и самое странное произведение искусства».