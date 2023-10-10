Художник Луи Жанмо всю жизнь писал один цикл работ

В Музее Орсе показывают полный цикл из 34 работ, живописных и большеформатных графических, созданных в середине XIX века романтиком-спиритуалистом Луи Жанмо на сюжет о путешествиях и страданиях души.

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Луи Жанмо (1814–1892) не слишком известный живописец, посвятивший всю свою жизнь одному циклу картин — иллюстрациями к им же написанной поэме. Художник учился у Энгра, но вскоре разочаровался в сухом академизме и создал собственную версию романтического спиритуализма. Его работы перекликаются с произведениями предшественников, таких как Уильям Блейк, Франсиско Гойя или Филипп Отто Рунге, современников-прерафаэлитов и даже поздних символистов, например знакомого с ним Одилона Редона. «Поэму души» автор начал в 1835 году и продолжал до 1881 года. Она включает 34 визуальных произведения, разбитых на 2 цикла, и поэму из 2814 строк.