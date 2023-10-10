Каких птиц надо подкармливать осенью, а каких нет

Специалисты рассказали, чем для перелётных птиц может обернуться "доброта" людей и кому действительно нужна их помощь.

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Пока не наступили первые зимние холода, водоплавающие птицы мигрируют с территории Омской области на юг. Там есть тёплые и открытые водные пространства для обитания и поиска пищи. Например, уткам необходимо улететь до того момента, как местные водоёмы покроются льдом. Однако часть этих птиц остаётся зимовать дома, и зачастую это происходит по вине человека. Сердобольные омичи подкармливают диких птиц, причём чаще всего неподходящей пищей (хлеб противопоказан всем видам).

Утки становятся зависимыми от человека и остаются на зиму в городских водоёмах, где их поджидают сильные морозы, скудный рацион, хищники и скученность, приводящая к распространению паразитов и болезней. Поэтому специалисты призывают омичей вовсе не кормить готовящихся к отлёту птиц.

Так кому всё-таки не помешает дополнительное питание зимой?

Как пояснили в областном Управлении по охране животного мира, помощь человека нужна большим синицам, снегирям, свиристелям, дятлам, поползням и другим зимующим птицам.

- Им приходится тратить очень много сил и энергии на поиски пищи. В сильные морозы масса тела синичек, например, может за одни сутки уменьшиться на 10 %, за зиму из каждых 10 птиц останется в живых всего одна. Но при наличии пищи многие птицы могут перенести даже сильные морозы и снегопады. Именно в это время им так необходима наша помощь, - отметили в ведомстве.

Синиц и поползней лучше кормить семечками подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, кабачка. Они должны быть сухими, неиспорченными, не жареными.

Синицы и дятлы будут есть кусочки свежего сала и мяса. Снегири, щуры и свиристели больше всего любят засушенные плоды рябины, калины, яблонь, но будут рады и семечкам.