Необычные истории о смертной казни

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью. Он был установлен в 2003 году по инициативе нескольких международных общественных организаций.

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Несмотря на ограничения, истории приговоренных людей и самые завораживающие факты о смертной казни до сих пор будоражат сердца миллионов.

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О самых интересных историях, связанных со смертной казнью, читайте в материале «ФедералПресс».

Единственный подросток, приговоренный в СССР к расстрелу

Несовершеннолетний Аркадий Нейланд в январе 1964 года совершил двойное убийство в Ленинграде и был приговорен за это судом к смертной казни. Нейланд пробрался в квартиру для ограбления. В ходе преступления он убил хозяйку, нанеся ей 15 ударов топором, а также ее трехлетнего сына. Похитил из квартиры деньги и фотоаппарат, на который предварительно снял убитую в непристойных позах. По словам убийцы, эти фотографии он планировал потом продать. После совершения преступления убийца спокойно позавтракал.

Из квартиры пропали 57 рублей, пачка облигаций, фотоаппарат «Зоркий» и продукты из холодильника. Для того чтобы скрыть следы преступления, Нейланд включил газ на кухне и поджег деревянный пол.

Приговор шел вразрез с действовавшим на момент совершения преступления законодательством, так как Аркадию Нейланду было лишь 15 лет. Несмотря на это, он был расстрелян.

Животные, приговоренные к смертной казни за преступления

В течение многих лет люди привлекали животных к суду, как людей. Иногда граждане сами принимали решение вынести смертный приговор животному, совершившему преступление. Так, в 1494 году во Франции был арестован и посажен в тюрьму кабан. Он жил на платной ферме, принадлежащей аббатству во Франции. Однажды хозяева оставили открытыми двери своего дома, где находился младенец. Кабан зашел в дом в поисках еды. В итоге вернувшиеся родители застали животное за поеданием головы ребенка. Животное осудили и казнили.

Еще одна из многочисленных историй произошла в небольшом городке Теннесси в 1916 году. В этот раз жертвой правосудия стала цирковая слониха. Разозлившись на своего укротителя, она раздавила его на глазах у публики. В итоге слониху публично казнили – принесли кран, чтобы использовать его в качестве самодельной виселицы, и подняли слона за шею цепью. Когда цепь сломалась, то присоединили более толстую. Во второй раз слониха Мэри была повешена.

Казнь по ошибке Никола

Сакко и Бартоломео Ванцетти являются самыми известными из тех, кого казнили по ошибке. Дело прогремело в 1920 году в США, когда их обвинили в убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики. Несмотря на сбивчивые показания свидетелей, несостыковки в обвинениях, а также наличие алиби у обвиняемых, они были приговорены к смертной казни. Отмечается, что решающую роль в этом сыграло субъективное мнение судьи, которому мужчины просто не понравились.

Выжившие после смертной казни

Мэгги Диксон смогла прожить еще 40 лет после собственной смертной казни. Женщина была осуждена за убийство младенца. Известно, что она сожительствовала с трактирщиком после смерти мужа и родила от него ребенка. Тело последнего обнаружили, а ее приговорили к смертной казни. После казни гроб с ее телом перенесли на кладбище, однако по дороге раздался стук. Мэгги выжила и прожила долгую жизнь.

Еще один счастливчик, Винселао Мигель, смог обмануть смерть. Он был арестован во время революции в Мексике. Его приговорили к смертной казни через расстрел. Но даже после девяти выстрелов ему удалось выжить, а позже и вовсе сбежать из тюрьмы. Пойман он так и не был.

Слишком толстый мужчина, которого так и не смогли повесить

Так произошло с Митчеллом Рупом. Его осудили за ограбление банков и убийство двух кассиров в штате Вашингтон. Мужчину приговорили к смерти через повешение – в то время это была единственная форма смертной казни. В 1994 году федеральный судья постановил, что он слишком тяжел для повешения, так как весит 180 килограммов. Судебное заседание пришло в тупик, и в итоге он был приговорен к пожизненному заключению.

Последний ужин и «Властeлин колец»

Ронни Ли Гарнер с помощью последнего ужина смог продлить себе жизнь на 11 часов. Он был осужден за кражу со взломом, вооруженное ограбление и два покушения на убийство и приговорен к расстрелу. Его последним желанием было съесть хвост лобстера, стейк, яблочный пирог и ванильное мороженое. Все это он пожелал съесть за просмотром трилогии «Властелин колец». Отметим, что трилогия в режиссерской версии идет как раз 11 часов.

$ 300 000 000 за казнь

Согласно данным Департамента уголовного правосудия Техаса, стоимость проведения смертной казни огромна – это миллионы долларов за одного осужденного. Большая часть этойсуммы формируется из-за судебных пошлин. Так, например, в Нью-Джерси, где не казнили ни одного человека за последние 50 лет, потратили более 250 000 долларов на систему смертной казни.

В Калифорнии, где более 700 человек ожидают приведения приговора в дeйствие, каждая казнь обойдется в сумму более чем 300 000 000 долларов.

Последняя казнь в России